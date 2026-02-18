מתקרב עם אקדח שלוף לתוך המפעל ופותח באש: תקרית מחרידה בצפון

רגעי תקרית הירי - צילום: דוברות המשטרה רגעי תקרית הירי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:22 רגעי תקרית הירי ( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום הוגש נגד ארבעה תושבי טמרה ורומת אל הייב (בגילי 22 עד 32), לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכםי - במסגרת פרשייה שמכונית במשטרה "דמי שתיקה". הארבעה היו מעורבים בסדרת אירועים מחרידים בצפון - עם חברה לאומית.

החקירה בפרשה התנהלה בחודשים האחרונים במשטרת מחוז צפון באופן סמוי. במוקד החקירה עמדו אירועי ירי, איומים וגביית דמי חסות מקורבנות - בהם איש עסקים. עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו לפני שבועות אחדים השוטרים וביניהם מסתערבי מג״ב על יעדים, עצרו חשודים לחקירה ותפסו מעל מיליון שקלים במזומן. עם התפתחות החקירה, הוברר כי מאחורי אירועי הסחיטה עומדת חוליה שנהגה לכנות את עצמה ״שבאב אל ג׳בל״. הם לדברי המשטרה פעלו לגביית דמי חסות, ומשלא נענו לדרישות התשלום - ועל מנת להטיל אימה - בוצע ירי לעבר סניפי העסק וכן רימון הושלך לעבר בית. תיעוד מפחיד: ניפץ את חלונות הרכב אל מול עיני הפקח ההמום אריה רוזן | 13:58 בין הודעות הסחיטה, נשלחה לקורבן הודעת איום בה נכתב ״מה יהיה איתך יא...לא רוצה לסיים נשבע לערוף ראש הבן שלך וראש אחיך למרות שהראש שלהם שווה יותר מהסכום שאתה חייב״.

שטרות הכסף שנתפסו ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה עלה, כי נזק של מעל מיליון שקלים נגרם למתקן של חברה לאומית, זאת מיד לאחר שסיים התקשרות עם חברת שמירה המעניקה שירותי שמירה לגיטימיים וכן הצליחו לקשור מעורבותו של מנהל חברת השמירה שנעצר יחד עם המעורבים.

עוד עלה במהלך החקירה, כי לאחר הנזק שנגרם לתשתית, נאלץ הקבלן לחדש את חוזה השמירה מול החברה, ותוך מספר חודשים חזר לשלם מעל 50 אלף ₪ וזאת אף שלא קיבל את שירותי השמירה בפועל.

עם סיום שלב החקירה כתב אישום הוגש נגד תושבי טמרה ורומת אל הייב (32, 28, 22, 23) בבית המשפט המחוזי בחיפה לצד בקשה למעצרם עד תום ההליכים המשפטיים.

"שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם, משטרת ישראל תמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים", נמסר מהמשטרה.