פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בראשון לציון כתב אישום נגד מדריך במוסדות לילדים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי באיזור השפלה, בעקבות תקיפת שני חוסים.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אורעד שלוו מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), הנאשם, בן 55 תושב ראשון לציון, תקף שני מטופלים שהיו באחריותו בשני מוסדות שונים.

באחד המקרים, תקף הנאשם מטופל בן 12 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי. בעת התקיפה הנאשם שהה בקרבת המטופל, שהחל לזרוק לכיוונו חפץ ובקבוק פלסטיק. בתגובה ניגש הנאשם במהירות למטופל, אחזו בשיערו וטלטל אותו, בעודו צועק לעברו: "אתה לא מכיר אותי". במעשיו הנאשם גרם למטופל חבלה.

באירוע במוסד אחר תקף הנאשם מטופל בן 24 המאובחן על הספקטרום האוטיסטי, עת שהמטופל שהה עם הנאשם בחדר סגור בסדנה כחלק מפעילות במסגרת בה הדריך הנאשם.

המטופל ניגש מספר פעמים לנאשם, אשר הפנה אותו לשבת במקומו. בהמשך ניגש המטופל לדלת הכניסה של החדר ודפק עליה באמצעות כף ידו, אז, ניגש אליו הנאשם, הצמיד אותו לקיר ונתן לו סטירות בראשו ובפניו.

כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירה של תקיפת קטין חסר ישע הגורמת חבלה של ממש בידי אחראי ותקיפה בנסיבות מחמירות. קיים איסור פרסום ביחס לכל פרט שעלול להוביל לזיהוי המתלוננים.