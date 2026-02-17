מדריך במוסדות לילדים ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי הואשם בתקיפת שני חוסים - נער בן 12 ומטופל בן 24, שניהם חסרי ישע | במקרה הראשון המדריך ניגש לצעיר, אחזו בשיערו וטלטל אותו, בעודו צועק לעברו: "אתה לא מכיר אותי" - וגרם לו לחבלה (משפט, בארץ)
התמודדות עם ילד על הרצף האוטיסטי היא אחת המאתגרות והשוחקות ביותר, עבור הורים, מורים ומטפלים, במיוחד כשמדובר בתקופות בהן הלחץ הנפשי, הרגשי והחברתי גדול הרבה יותר. איך מוודאים שהשחיקה הזו לא תפגע בנו, בילד ובמעגל המשפחתי והחברתי שלנו? (הורות, חינוך).
