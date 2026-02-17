נגד צעיר בן 17, תושב טבריה, הוגש כתב אישום - לאחר אירוע חמור וחריג שבו התפרע יחד עם חבריו באוטובוס ציבורי, ואף התעמת עם נוסעים.

זה קרה במוצאי שבת לפני כשבוע וחצי, בקו אוטובוס שנסע מטבריה לירושלים. מחקירת האירוע עולה כי הצעיר עלה עם חבריו לאוטובוס, והקבוצה החלה להתפרע.

בהמשך תקף הצעיר את אחד מנוסעי האוטובוס - תוך שהצמיד את ראשו לנוסע, דרש ממנו לקום ממקומו ואמר לו: "באנו להשתלט על האוטובוס". לאחר שהנוסע סירב לקום, נגח בו הצעיר, ורק בהתערבות אחד הנוסעים האחרים עבר עם חבריו למרכז האוטובוס.

בינתיים פתח הצעיר במסע של קללות, איומים ויריקות לעבר נוסעי האוטובוס, תוך שהוא מאיים לרסס אותם בגז פלפל.

כאשר הנוסע שהותקף קודם לכן ניגש אל הצעיר בניסיון להרגיע את הרוחות, ניסה הצעיר להכותו באגרוף ואיים עליו: "אני אקרע אותך, אני אשבור אותך פה".

לאחר שהבין נהג האוטובוס מה קורה בפנים, ואת ההשלכות החמורות, כולל בחיי אדם, שיכולות להיות להתרחשות - החליט הנהג לסטות ממסלול הנסיעה ולנסוע ישירות לתחנת המשטרה בעיר טבריה.

עם הגעתו לתחנה, המשיכו הצעיר וחבריו לאיים עליו ואמרו לו: "אנחנו נמצא אותך, אל תדאג" - כשמוסיפים קללות חמורות במיוחד.

כאמור, החשוד המרכזי, תושב טבריה בן 17, נעצר לחקירה על ידי שוטרי המחוז הצפוני ועם סיומה הוגש נגדו כתב אישום בגין תקיפה בנסיבות מחמירות, איומים והתנהגות פרועה במקום ציבורי, על ידי יחידת תביעות טבריה צפון, בבית המשפט השלום בטבריה, בצירוף בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

"משטרת ישראל רואה בחומרה כל גילוי של אלימות ותמשיך לפעול בנחישות, באפס סובלנות ובמלוא הכלים העומדים לרשותה, לשמירה על ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם כל פורע חוק במרחב הציבורי", נמסר מהמשטרה.