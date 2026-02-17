ראש העיר בית שמש, שמואל גרינברג, הודיע לפני זמן קצר (שלישי) על מינויו של אליעד אברמצ'יק למנכ"ל העירייה במקומו של אוהד שגב המתמודד לראשות העיר עכו. המינוי נכנס לתוקפו באופן מיידי.

אליעד (43), שעבד עד כניסתו לתפקיד בעירייה בגזברות דגל התורה, שימש בשנים האחרונות כעוזר בכיר למנכ"ל העירייה, וליווה את עבודת המטה והנהלת הרשות. במסגרת תפקידו עסק במעקב אחר יישום החלטות, תכלול ממשקי עבודה בין אגפים, וטיפול נקודתי במנהלי החינוך ומשאבי אנוש.

לתפקיד הוגשו פניות רבות, ובהן מועמדים בכירים מרשויות מקומיות ברחבי הארץ. לאחר בחינת כלל האפשרויות החליט ראש העיר למנות את אברמצ'יק.

השינוי המעניין בבחירה של אברמצ'יק, הוא האג'נדה של ראש העיר, שלאחר בחירתו, הוא בחר דווקא במנכ"ל חילוני, שיהיה פנוי מפניות ולחצים ויוכל לעבוד עבודה אמיתית עבור העיר, הפעם גרינברג בחר במנכ"ל חרדי, כאשר ההסבר הרשמי הוא: "רצון לשמור על רציפות ניהולית, היכרות עמוקה עם המערכת ואוריינטציה ביצועית מוכחת".

לאליעד ניסיון ניהולי משמעותי בשלטון המקומי, במגזר העסקי ובמגזר השלישי. בעבר שימש מלבד התפקיד ב'דגל התורה', כמנכ"ל חברה עסקית בתחום נכסי הנדל"ן, כמנכ"ל ישיבת התפוצות וכן כיהן כמנהל כספים ותפעול בעמותת "בוני עולם". הוא משלב הבנה מערכתית, ניסיון בניהול תקציבים ותזרים, והובלת צוותים ופרויקטים מורכבים. אליעד הינו בעל תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית של אוניברסיטת חיפה.

ראש העיר, שמואל גרינברג: "אליעד הוא איש מקצוע יסודי ומעמיק, שמכיר את המערכת מבפנים ופעל במסירות ובאחריות והבחירה בו התבצעה לאחר בחינה מקיפה של מספר מועמדים בכירים. בתקופה זו חשוב לנו להבטיח יציבות והמשך קידום התהליכים שהחלו, ואני בטוח כי אליעד יוביל את העירייה במקצועיות ובשיקול דעת".

סגן ראש העיר ישראל סילברסטין בירך: "ר' אליעד אברמצ'יק הינו איש מקצוע מנוסה ומוכר, המכיר לעומק את מנגנון העירייה ואת כלל מחלקותיה מכל היבטיהן. ניסיונו הרב והיכרותו הקרובה עם רזי הניהול העירוני מבטיחים כניסה חלקה ויעילה לתפקיד, תוך המשכיות מקצועית ויציבות ניהולית לטובת תושבי העיר. אנו בטוחים כי ר' אליעד אברמצ'יק יוביל את מנגנון העירייה בחכמה ובמקוצעיות, וינצל את ניסיונו הרב לקידום שירותי העירייה ולפיתוח העיר בית שמש לכל שכבות הציבור. חפץ ה' יצליח בידו, ונזכה לראות פרי מעשיו לאורך ימים ושנים טובות".

המנכ"ל הנכנס אליעד אברמצ'יק, מסר: "אני מודה לראש העיר על האמון. יש לנו מספר יעדים מרכזיים בטווח הזמן הקרוב, בהם: חיזוק האמון בין התושבים לעירייה, שיפור השירות לתושב, קידום פרויקטים משמעותיים של בינוי ותשתיות ברחבי העיר, התמקדות בטיפוח המרחב הציבורי, פיתוח מקצועי וחיזוק מחוברות העובדים בעירייה. יחד עם כלל מנהלי ועובדי העירייה נפעל ביסודיות ובשקיפות לטובת העיר בית שמש ותושביה".