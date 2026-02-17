כיכר השבת
ליל הפרעות בבני ברק

חמישה עצורים בחשד להשלכת חפצים לעבר הבניין של חסידות ויז'ניץ מרכז | תיעוד מהפרעות

המשטרה עצרה ארבעה בני נוער וחשוד בגיר נוסף בחשד שהשליכו חפצים לעבר הבניין ואנשי חסידות ויז'ניץ מרכז בבני ברק | המשטרה הודתה לאנשי החסידות על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך הישמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור" | תיעוד מהפרעות (חדשות)

הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה
הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה| צילום: צילום: דוברות המשטרה
הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי , בסיוע כוחות מתוגברים של יס"מ ומג"ב, המשיכו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) בהיערכות רחבה ובפריסה מוגברת ברחבי העיר בני ברק, בעקבות פורעי חוק שניסו פעם אחר פעם להפר את הסדר הציבורי ולפגוע במרקם החיים התקין של תושבי העיר.

הכוחות פעלו תוך שימוש באמצעים לפיזור מפרי סדר. במהלך הלילה זוהו מספר בני נוער כשהם משליכים חפצים לעבר חסידות ויז׳ניץ מרכז ברחוב שלמה המלך בבני ברק.

ה עצרו חמישה חשודים בני 13, 16, 17, 18, 31, תושבי בני ברק והעבירו אותם לחקירה, הבוקר יובאו החשודים לדיון בבית משפט.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות כלפי כל מי שינסה לפגוע בסדר הציבורי ובביטחון התושבים. לא נאפשר לקומץ פורעי חוק להטיל מורא או לפגוע בשגרת החיים התקינה בעיר.

"במקביל, המשטרה מבקשת להודות לאנשי חסידות ויז׳ניץ על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך השמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור".

