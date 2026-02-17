שוטרי בני ברק, בסיוע כוחות מתוגברים של יס"מ ומג"ב, המשיכו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) בהיערכות רחבה ובפריסה מוגברת ברחבי העיר בני ברק, בעקבות פורעי חוק שניסו פעם אחר פעם להפר את הסדר הציבורי ולפגוע במרקם החיים התקין של תושבי העיר.
הכוחות פעלו תוך שימוש באמצעים לפיזור מפרי סדר. במהלך הלילה זוהו מספר בני נוער כשהם משליכים חפצים לעבר חסידות ויז׳ניץ מרכז ברחוב שלמה המלך בבני ברק.
השוטרים עצרו חמישה חשודים בני 13, 16, 17, 18, 31, תושבי בני ברק והעבירו אותם לחקירה, הבוקר יובאו החשודים לדיון בבית משפט.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול ביד קשה, בנחישות וללא פשרות כלפי כל מי שינסה לפגוע בסדר הציבורי ובביטחון התושבים. לא נאפשר לקומץ פורעי חוק להטיל מורא או לפגוע בשגרת החיים התקינה בעיר.
"במקביל, המשטרה מבקשת להודות לאנשי חסידות ויז׳ניץ על גילוי איפוק במהלך האירועים תוך השמעות להוראות המשטרה - התנהלות שתרמה למניעת הסלמה ושמירה על שלום הציבור".
