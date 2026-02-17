הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה - צילום: דוברות המשטרה הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:43 הפרעות מול חסידות ויז'ניץ, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי בני ברק, בסיוע כוחות מתוגברים של יס"מ ומג"ב, המשיכו במהלך הלילה (בין שני לשלישי) בהיערכות רחבה ובפריסה מוגברת ברחבי העיר בני ברק, בעקבות פורעי חוק שניסו פעם אחר פעם להפר את הסדר הציבורי ולפגוע במרקם החיים התקין של תושבי העיר.