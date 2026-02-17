לא בשביל כסף: המשטרה הוזעקה לשוד בנק וגילתה "פושע" בלתי מזיק

האירוע המשעשע התרחש בעיירה קושאדסי שבטורקיה, כאשר אזעקה שהופעלה בסניף בנק סגור הקפיצה את כוחות המשטרה למקום בחיפוש אחר פורצים.

עם הגעתם, השוטרים הופתעו למצוא את ה"חשוד" ממתין להם ליד דלת הבנק: חתול אבוד שנלכד בתוך הסניף. התברר כי תנועותיו של החתול הפעילו מערכת גילוי תנועה רגישה, אשר פירשה את תנועת בעל החיים כפעילות אנושית והפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

למרות הבהלה, מפקד המשטרה המקומי אישר כי לא נגרם כל נזק וכי לא היה מעורב באירוע שום אלמנט פלילי. הסרטון הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ועורר תגובות משועשעות של גולשים ששיבחו את כישורי ה"התגנבות" של החתול.

בסופו של דבר, ה"פורץ" הקטן שוחרר לדרכו ללא ערבות. מהנהלת הבנק נמסר כי למרות ה"אזעקת שווא", מערכות האבטחה שלהם נותרו חסונות, אך הפרוטוקולים ייבחנו מחדש כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.