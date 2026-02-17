כיכר השבת
לא בשביל כסף: המשטרה הוזעקה לשוד בנק וגילתה "פושע" בלתי מזיק

כוחות משטרה בטורקיה הוזעקו בבהילות לסניף בנק סגור, לאחר שמערכות גילוי תנועה מתקדמות, זיהו חדירה חשודה בתוך המבנה | עם הגעתם, השוטרים הופתעו למצוא את ה"פורץ" המסתורי ממתין להם ליד הדלת (חדשות בעולם)

השוד בטורקיה
השוד בטורקיה| צילום: צילום: רשתות חברתיות
השוד בטורקיה (צילום: רשתות חברתיות)

האירוע המשעשע התרחש בעיירה קושאדסי שבטורקיה, כאשר אזעקה שהופעלה בסניף בנק סגור הקפיצה את כוחות למקום בחיפוש אחר פורצים.

עם הגעתם, השוטרים הופתעו למצוא את ה"חשוד" ממתין להם ליד דלת הבנק: חתול אבוד שנלכד בתוך הסניף. התברר כי תנועותיו של החתול הפעילו מערכת גילוי תנועה רגישה, אשר פירשה את תנועת בעל החיים כפעילות אנושית והפעילה את האזעקה באופן אוטומטי.

למרות הבהלה, מפקד המשטרה המקומי אישר כי לא נגרם כל נזק וכי לא היה מעורב באירוע שום אלמנט פלילי. הסרטון הפך לוויראלי ברשתות החברתיות ועורר תגובות משועשעות של גולשים ששיבחו את כישורי ה"התגנבות" של החתול.

בסופו של דבר, ה"פורץ" הקטן שוחרר לדרכו ללא ערבות. מהנהלת הבנק נמסר כי למרות ה"אזעקת שווא", מערכות האבטחה שלהם נותרו חסונות, אך הפרוטוקולים ייבחנו מחדש כדי למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

