צייץ ומחק: המידע מהביך שחשף ארדואן על מנהיג איחוד האמירויות

לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)

ארדואן (צילום: שאטרסטוק shuterstock)

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הודיע ביום ראשון על דחיית ביקורו המתוכנן באבו דאבי, בטענה כי נשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד, סובל מ"בעיה בריאותית" – הודעה שנמחקה מחשבונו זמן קצר לאחר מכן.

הדרמה החלה כשצוותו של ארדואן פרסם ברשת X (טוויטר לשעבר) הודעה בת שלושה פסקאות, ובה נכתב כי הנשיא שוחח בטלפון עם בן זאיד, הביע צער על מצבו הרפואי ואיחל לו "החלמה מהירה".

אלא שמה שהתחיל כמחווה של רצון טוב הפך במהרה למה שבתקשורת כבר מכנים "פדיחה" דיפלומטית. תוך זמן קצר, ההודעה נמחקה מחשבונו של ארדואן, אך לא לפני שצילומי מסך שלה כבר הופצו לכל עבר והגיעו לכלי התקשורת הרשמיים באנקרה. גם רשות השידור הטורקית, שמיהרה לפרסם את הידיעה, נאלצה לבצע "פניית פרסה" ולהסיר את הכתבה מהאתר שלה

בזמן שבטורקיה ניסו "להעלים ראיות", באיחוד האמירויות שידרו תמונה שונה לחלוטין. סוכנות הידיעות הרשמית של האמירויות, WAM, אכן אישרה כי התקיימה שיחת טלפון בין המנהיגים, אך השמיטה כל אזכור למצבו הבריאותי של בן זאיד או לדחיית הביקור. למעשה, רק ערב קודם לכן פורסמו תמונות רשמיות של בן זאיד כשהוא מחייך ונראה בקו הבריאות במהלך פגישה עם אמיר קטאר.

