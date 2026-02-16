מטוס קרב מהדור החמישי, ה-F-35B Lightning II, במהלך סדרת בדיקות מערכת על הקרקע. ( צילום: חיל האוויר של ארה"ב )

בתחילת השבוע נשמע פיצוץ על קולי בחדר הפודקאסט של "Boekestijn & De Wijk", שם הצליח חייס טוינמן, מזכיר המדינה ההולנדי להגנה, לערער את אחד היסודות היציבים ביותר של הברית הטרנס-אטלנטית כשהצהיר:

"אני הולך להגיד לכם משהו שאסור לי להגיד, אבל אני אגיד אותו בכל זאת – ניתן לפרוץ את ה-F-35 בדיוק כמו שפורצים אייפון". הצהרה דרמטית זו, שנאמרה על רקע חששות גוברים באירופה מפני תלות יתר בטכנולוגיה צבאית אמריקאית ושינויים פוליטיים אפשריים בוושינגטון, חשפה תכנית מגירה נועזת לעקוף את השליטה המוחלטת של ארה"ב ב"מוח" של מטוס הקרב המתקדם בעולם. אז איך פורצים ל- F-35? השחקן הגדול בעולם מפתיע את כולם: "אני רוצה לבקר בישראל" דני שפיץ | 08:54 כיום, ה-F-35 פועל על קוד אמריקאי סגור, וכל עדכון תוכנה, קוד תחזוקה או שדרוג של יכולות המטוס חייב לעבור דרך "צינורות" של חברת לוקהיד מרטין והממשל האמריקאי, מה שיוצר תלות אסימטרית שבה האמריקאים מחזיקים במפתחות להפעלת המטוס.

היחידה בעולם שקיבלה בלעדיות - ה-F-35 הישראלי ( צילום: צה"ל )

טוינמן הסביר בשפה פשוטה כי המושג "Jailbreak" (פריצה), המוכר מעולם הסמארטפונים, הוא המפתח לעצמאות: בדיוק כפי שמשתמשים פורצים את המגבלות של אפל כדי להתקין אפליקציות חיצוניות, כך אירופה יכולה תיאורטית לפרוץ את מערכת המחשוב של המטוס כדי להשתיל בה עדכונים ותוכנות שפותחו באופן עצמאי, ללא צורך באישור או בקוד גישה מארה"ב.

עם זאת, מאחורי הדימוי הפשוט של פריצת טלפון מסתתרת מציאות ביטחונית וטכנולוגית מורכבת ומסוכנת, שכן ה-F-35 אינו רק מכונה אלא מערכת אקולוגית שלמה המחוברת לענן נתונים מרכזי המכונה ALIS או ODIN. פריצה כזו נועדה לאפשר למדינות המפעילות לנתק את המטוס מהתלות בענן האמריקאי – יכולת שכרגע שמורה באופן בלעדי לישראל – ובכך להבטיח שהמטוסים לא יושבתו במקרה שבו ארה"ב תחליט "לסגור את הברז" בשל סכסוכי סחר או שיקולים פוליטיים.

איש חיל האוויר האמריקאי משתמש במחשב נייד כדי לבחון נתוני תחזוקה ממערכת ה-ALIS. ( צילום: USAF )

אז למה בכל זאת לא כדאי?

אולם מומחים מזהירים כי מהלך כזה הוא בבחינת "נשק יום הדין" דיפלומטי; פריצה חד-צדדית לתוכנה עלולה להוביל לתביעות ענק מצד לוקהיד מרטין ולהפסקת אספקת חלקי חילוף פיזיים, מה שיגרום למטוסים ה"פרוצים" להפוך לגרוטאות מתכת על המסלול תוך זמן קצר ללא תחזוקה שוטפת.

מעבר לכך, המטוס זקוק ל"חבילות נתונים" רגישות ביותר לתכנון משימות, הכוללות מידע קריטי על הגנה אווירית של האויב, שבלעדיהן שרידותו בקרב צונחת משמעותית. למרות הסיכונים, דבריו של טוינמן מהווים תמרור אזהרה דרמטי לוושינגטון, המבהיר כי אירופה כבר לא מוכנה להיות לקוחה שבויה ומפתחת את הכלים הטכנולוגיים להבטחת ריבונותה בשחקים, גם אם המחיר יהיה פריצה נועזת אל תוך קוד המקור הסודי ביותר של המעצמה הגדולה בעולם.