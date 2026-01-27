סוף עידן ה-B-2? המפציץ הסיני החדש שגורם לפנטגון להחסיר פעימה

ראש בראש - ה-Xian H-20 הסיני - וה-B-2 של ארה"ב ( צילום: שאטרסטוק )

במשך עשורים, השמיים היו שייכים ל"רוח" אחת בלבד: ה-B-2 ספיריט האמריקאי. המפציץ האסטרטגי שנראה כמו ספינת חלל מסרטי מדע בדיוני, נחשב לשיא הטכנולוגיה האנושית – כלי טיס יקר להחריד (כ-932 מיליון דולר ליחידה) המסוגל לחדור לעומק שטח האויב מבלי להתגלות.

אך כעת, בבסיסים סודיים בלב סין, מתעורר מתחרה חדש שמאיים לא רק להשתוות לאגדה האמריקאית, אלא לשבור את חוקי הפיזיקה שהגבילו אותה עד היום. הסינים עמלו שנים בסודיות מוחלטת על פיתוח ה-Xian H-20, מפציץ חמקן בתצורת "כנף מעופפת". כבר ב-2016 אישרה סין רשמית כי היא מפתחת מפציץ אסטרטגי ארוך טווח, ומאז העולם עוקב בדריכות אחר כל רמז. בדומה ל-B-2, ה-H-20 עוצב כדי לחמוק ממכ"מים, אך המטרות שלו ברורות ודרמטיות: יכולת להכות בבסיסים אמריקאיים ב"שרשרת האיים השנייה" (כולל גואם, יפן והפיליפינים) ישירות מבסיסים ביבשת סין.

מפציץ חמקן H-20 לכאורה טס לצד מטוס קרב J-16 ( צילום: רשתות חברתיות )

עם משקל המראה מוערך של לפחות 200 טון ויכולת נשיאת חימוש של עד 45 טון, ה-H-20 אמור להשלים עבור סין את ה"טריאדה הגרעינית" – היכולת לשגר נשק גרעיני מהים, מהיבשה ומהאוויר.

הנה החלק המדהים באמת: עד היום, מפציצי "כנף מעופפת" כמו ה-B-2 סבלו ממגבלה מבנית קשה. בשל היעדר זנב, המטוסים הללו נוטים לסבול מרעידות מסוכנות במהירויות גבוהות, תופעה המכונה "פלאטר" (Flutter). כדי למנוע את התפרקות המטוס באוויר, ה-B-2 האמריקאי הוגבל למהירות תת-קולית של כ-1,010 קמ"ש בלבד.

אולם, מדעני תעופה סינים מאוניברסיטת נאנג'ינג הכריזו לאחרונה על פריצת דרך עולמית: מערכת אקטיבית לדיכוי רעידות המאפשרת למטוסים בתצורת כנף מעופפת לטוס ב-62.5% מהר יותר ממה שהיה אפשרי בעבר. הטכנולוגיה החדשה משתמשת בחיישנים המנטרים את תנודות הכנפיים בזמן אמת ומבצעים התאמות מהירות בזרימת האוויר כדי למנוע מהן לרעוד.

המפציץ הסיני מכוסה ( צילום: מסך - צבא סין )

המשמעות היא דרמטית: אם הטכנולוגיה הזו תוטמע ב-H-20, סין עשויה להחזיק במפציץ החמקן הראשון בעולם שמשלב חמקנות מתקדמת עם מהירות גבוהה במיוחד – יכולת שאין כרגע לארה"ב או לרוסיה.

בעוד שה-B-2 תוכנן בעיקר להפצצות אסטרטגיות, אנליסטים צבאיים מציינים כי ה-H-20 עשוי להיות רב-תכליתי יותר ולשמש גם ללוחמה אלקטרונית. מנגד, ה-B-2 האמריקאי, למרות עוצמתו, סובל מבעיות תחזוקה קשות; הציפוי חוסם המכ"ם שלו אינו עמיד לגשם ודורש חידוש יקר לאחר כל טיסה רטובה.

סין כבר החלה לפרסם סרטוני "טיזר" המציגים צללית של המטוס החדש מכוסה בבד, בדומה לפרסומות של ה-B-21 ריידר האמריקאי (היורש של ה-B-2), ישירות לפרצופו של חיל האוויר של ארה"ב.

העולם מחכה לטיסת הבכורה של ה-H-20, שצפויה להתרחש בשנים הקרובות, כאשר הייצור הסדרתי עשוי להתחיל סביב 2026. אם הדיווחים על פריצת הדרך המדעית נכונים, הרי שסין לא רק העתיקה את ה-B-2, אלא אולי הצליחה לשדרג את הקונספט לרמה שהאמריקאים עדיין מנסים להשיג. המירוץ לעליונות בשמיים מעולם לא היה מהיר או חמקני יותר.

המפציץ היקר בעולם ה-B-2 Spirit ( צילום: USA Military Channel )

למרות שנים של הערכות, הדלפות ודיבורים על המפציץ החמקן הסיני H-20, בפועל אין כמעט מה לראות. סין מעולם לא חשפה את המטוס באופן רשמי: לא תמונת תקריב, לא צילום ברור על מסלול, ולא טיסה פומבית.

כל מה שקיים כיום הם רמזים בלבד קטעים קצרים מסרטוני תדמית של חיל האוויר הסיני, שבהם נראה כלי טיס מכוסה או מוצג כצללית כללית, לצד איורים והדמיות גרפיות שפורסמו במגזינים צבאיים ובאתרים רשמיים למחצה.

גם התמונות שמסתובבות ברשתות החברתיות בסין אינן מאומתות, ורובן מבוססות על ניחושים במילים אחרות: המפציץ שאמור להתחרות ב-B-2 האמריקאי קיים יותר כקונספט וכמסר אסטרטגי ופחות כתמונה ממשית שניתן להציג לציבור.