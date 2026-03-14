כיכר השבת
איראן בתוך הבית 

כוננות מקסימלית: רשת הטרור שמאיימת על ארה"ב

כוננות שיא בארה"ב מפני פיגועי נקמה איראניים • המחדל המהדהד שהכניס אלפי פעילי דאעש וחיזבאללה למדינה • המטען ביוסטון, המעקב בניו יורק והתאים בבוסטון: כך נראית רשת הטרור שמאיימת להתלקח בשידור חי (בעולם)

1תגובות
מפציצי B-2 חמקנים ממריאים בדרך למשימה כחלק ממבצע "זעם עצום" (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב)

בעוד המזרח התיכון בוער, המלחמה הגדולה באמת מאיימת לפרוץ דווקא בלב המטרופולינים של . בתידרוך עיתונאים דרמטי בפנטגון שנערך השבוע, חשף מזכיר המלחמה פיט הגסת' כי כוחות הביטחון האמריקניים נמצאים בכוננות עליונה לקראת אפשרות של מתקפות משולבות מצד תאים רדומים של איראן ו על אדמת ארה"ב.

"זהו משטר שמבקש לייצא אידיאולוגיה של רצח ולזרוע טרור בתוך הבית שלנו. אנחנו מוכנים לכך", הצהיר הגסת'.

הדיווח המטלטל, שהובא לראשונה באתר Lynnwood Times, חושף מחדל ביטחוני בקנה מידה היסטורי שאיפשר לאלפי גורמים עוינים לחדור פנימה.

המספרים המבהילים של המחדל

בעדות שנמסרה בוועדת ביטחון המולדת, נחשף נתון שיגרום לכל אמריקני לרעוד: כ-18,000 טרוריסטים ידועים וחשודים, הקשורים לארגוני ג'יהאד כמו דאעש ואל-קאעידה, הורשו להיכנס למדינה תחת מדיניות הגירה רשלנית של הממשל הקודם. המרכז הלאומי ללוחמה בטרור מנהל כעת מצוד נרחב, כאשר בשנת 2025 לבדה נעצרו למעלה מ-1,400 חשודים בפעילות טרור.

תיעוד המופץ בערוצים המזוהים עם הציר השיעי" (צילום: ערוץ: "تسريبات الحرب" תומך איראן)

מפת הטרור: מניו יורק ועד יוסטון

על פי דוחות מודיעיניים של המרכז למאבק בטרור בווסט פוינט, רשתות חיזבאללה – זרוע הביצוע הארוכה של – פרוסות בנקודות אסטרטגיות וממתינות לפקודה מטהרן כנקמה על פעולות ארה"ב:

ניו יורק:

"סוכנים רדומים" ביצעו מעקבים מדויקים אחרי האו"ם, טיימס סקוור ושדות תעופה מרכזיים.

יוסטון, טקסס: פעילי טרור אגרו כמות מטורפת של 136 ק"ג חומרי נפץ (אמוניום חנקתי) שנועדו להפעלה מיידית.

מישיגן וקליפורניה: מרכזי מימון, הברחת נשק ותאי מעקב שפועלים תחת כיסוי אזרחי תמים.

גורמים ב-FBI מזהירים כי סוכנים איראניים נשלחו למשימות "השתלבות" בערים כמו פורטלנד ולואיוויל, שם הם חיים כאזרחים מן השורה עד לרגע הפיצוץ. אפילו במדינת וושינגטון נחשפה מזימה לסכל פיגוע המוני בליל כל הקדושים.

התחזית: המלחמה שבתוך הבית

ככל שהלחץ הצבאי על איראן גובר, כך גוברת הסכנה שה"תאים" יתעוררו לחיים.

בוושינגטון מבינים כעת שהחזית היא לא רק במפרץ הפרסי – אלא גם בפתח הבית. המאבק הפוליטי על הגבולות והביטחון הלאומי הופך לשאלה גורלית עבור מיליוני אמריקנים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
בעקרון אם חלילה זה יתממש זה טוב כמה שזה נשמע רע כיוון שהעם יבין שחייב לקטול את הסרטן האירני הזה ודו"ק
אלי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר