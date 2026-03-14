כוננות מקסימלית: רשת הטרור שמאיימת על ארה"ב

מפציצי B-2 חמקנים ממריאים בדרך למשימה כחלק ממבצע "זעם עצום" ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

בעוד המזרח התיכון בוער, המלחמה הגדולה באמת מאיימת לפרוץ דווקא בלב המטרופולינים של ארצות הברית. בתידרוך עיתונאים דרמטי בפנטגון שנערך השבוע, חשף מזכיר המלחמה פיט הגסת' כי כוחות הביטחון האמריקניים נמצאים בכוננות עליונה לקראת אפשרות של מתקפות טרור משולבות מצד תאים רדומים של איראן וחיזבאללה על אדמת ארה"ב.

"זהו משטר שמבקש לייצא אידיאולוגיה של רצח ולזרוע טרור בתוך הבית שלנו. אנחנו מוכנים לכך", הצהיר הגסת'. הדיווח המטלטל, שהובא לראשונה באתר Lynnwood Times, חושף מחדל ביטחוני בקנה מידה היסטורי שאיפשר לאלפי גורמים עוינים לחדור פנימה. המספרים המבהילים של המחדל דיווח פסיכי בתקשורת באיראן: הבכיר במשמרות המהפכה נקבר... בלי ראש יוסי נכטיגל | 22:30 מתחבאים ומשגרים נחיל רחפנים: חיזבאללה מפרסם תיעוד מתקפה על בסיס צה"ל | צפו דניאל הרץ | 21:51 בעדות שנמסרה בוועדת ביטחון המולדת, נחשף נתון שיגרום לכל אמריקני לרעוד: כ-18,000 טרוריסטים ידועים וחשודים, הקשורים לארגוני ג'יהאד כמו דאעש ואל-קאעידה, הורשו להיכנס למדינה תחת מדיניות הגירה רשלנית של הממשל הקודם. המרכז הלאומי ללוחמה בטרור מנהל כעת מצוד נרחב, כאשר בשנת 2025 לבדה נעצרו למעלה מ-1,400 חשודים בפעילות טרור.

תיעוד המופץ בערוצים המזוהים עם הציר השיעי" ( צילום: ערוץ: "تسريبات الحرب" תומך איראן )

מפת הטרור: מניו יורק ועד יוסטון

על פי דוחות מודיעיניים של המרכז למאבק בטרור בווסט פוינט, רשתות חיזבאללה – זרוע הביצוע הארוכה של איראן – פרוסות בנקודות אסטרטגיות וממתינות לפקודה מטהרן כנקמה על פעולות ארה"ב:

ניו יורק:

"סוכנים רדומים" ביצעו מעקבים מדויקים אחרי האו"ם, טיימס סקוור ושדות תעופה מרכזיים.

יוסטון, טקסס: פעילי טרור אגרו כמות מטורפת של 136 ק"ג חומרי נפץ (אמוניום חנקתי) שנועדו להפעלה מיידית.

מישיגן וקליפורניה: מרכזי מימון, הברחת נשק ותאי מעקב שפועלים תחת כיסוי אזרחי תמים.

גורמים ב-FBI מזהירים כי סוכנים איראניים נשלחו למשימות "השתלבות" בערים כמו פורטלנד ולואיוויל, שם הם חיים כאזרחים מן השורה עד לרגע הפיצוץ. אפילו במדינת וושינגטון נחשפה מזימה לסכל פיגוע המוני בליל כל הקדושים.

התחזית: המלחמה שבתוך הבית

ככל שהלחץ הצבאי על איראן גובר, כך גוברת הסכנה שה"תאים" יתעוררו לחיים.

בוושינגטון מבינים כעת שהחזית היא לא רק במפרץ הפרסי – אלא גם בפתח הבית. המאבק הפוליטי על הגבולות והביטחון הלאומי הופך לשאלה גורלית עבור מיליוני אמריקנים