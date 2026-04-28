"בית קברות ללווייתנים" | ההשלכות הקשות של האקלים על החופים

הלוויתן שנמצא מת מול החופים בסידני ( צילום: Stephen Raverty )

גל מדאיג של תמותת לווייתנים אפורים (ממשפחת לוויתני המזיפות) שוטף את חופי האוקיינוס השקט בצפון אמריקה. בתוך עשרה ימים בלבד נמצאו ארבעה לווייתנים מתים מול חופי האי ונקובר, ובסך הכול דווח על לפחות 13 פרטים שמתו מאז תחילת 2026 לאורך קו החוף של קנדה וארצות הברית.

בקולומביה הבריטית תועדו השנה חמישה לווייתנים מתים, בעוד שבמדינת וושינגטון נמצאו תשעה - שישה מהם רק מאז תחילת אפריל, נתון שיא לתקופה זו בשנה. גם באזור מפרץ סן פרנסיסקו נרשמה תמותה חריגה, עם לפחות שישה לווייתנים שנסחפו לחוף ללא רוח חיים. לדברי חוקרים, הסיבה המרכזית לתמותה היא תת-תזונה. הלווייתנים נמצאים כעת בתחילת מסעם השנתי, שאורכו כ-19 אלף קילומטרים, מאזורי הרבייה במקסיקו אל אזורי ההזנה בצפון האוקיינוס - בים ברינג ובים צ'וקצ'י. תנאי ההזנה באזורים אלו היו ירודים במיוחד בשנה האחרונה, מה שהותיר רבים מהלווייתנים ללא מאגרי אנרגיה מספקים. המשבר הנוכחי משתלב במגמה ארוכת טווח: אוכלוסיית לווייתני האפור במזרח האוקיינוס השקט צנחה מכ-27 אלף פרטים בשנת 2016 לכ-11,700–14,450 בלבד בשנים 2024–2025 – אחת הרמות הנמוכות ביותר מאז החלו המדידות בשנות ה-60. מאז 2019 תועדו יותר מ-1,200 מקרי מוות, נתון הגבוה פי שמונה מהממוצע בעשורים קודמים.

מדענים שונים משערים כי הגורם המרכזי לכך הוא היעלמות הקרח הימי באזורי הארקטי, הפוגעת באוכלוסיות הסרטנים הזעירים שעליהם מתבססים הלווייתנים כמקור מזון. בעקבות זאת נצפים יותר לווייתנים מחפשים מזון באזורים חריגים, כמו מפרץ סן פרנסיסקו ופוג'ט סאונד - התנהגות שמעידה על מצוקה, אך גם חושפת אותם לסכנות חדשות כמו פגיעות כלי שיט והסתבכות ברשתות דיג.

המצב עלול להחמיר בשבועות הקרובים. עונת התמותה מגיעה לשיאה בדרך כלל בחודש מאי, והנתונים הנוכחיים כבר מעוררים דאגה עמוקה בקרב חוקרים. מחקר עדכני אף מצא כי כמעט 18% מהלווייתנים שנכנסו למפרץ סן פרנסיסקו בשנים האחרונות מתו, כאשר לפחות 40% מהמקרים יוחסו לפגיעות מכלי שיט.

בנוסף, נרשמת ירידה במספר הגורים, נתון המעיד כי האוכלוסייה אינה מצליחה להתאושש כפי שקרה בגלי תמותה קודמים."אנחנו מודאגים מאוד", אמר אחד החוקרים לכלי תקשורת בקנדה. "והגרוע מכל – ייתכן שעדיין לפנינו".