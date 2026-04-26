כיכר השבת
טרגדיה

אב ובנו נמצאו ללא רוח חיים בביתם בחוף הכרמל | המשטרה פתחה בחקירה

גבר בן 43 וילד בן 6 נמצאו הבוקר ללא סימני חיים בדירתם | כוחות מד"א קבעו את מותם במקום | המשטרה פתחה בחקירה (בארץ)

הכוחות בזירה, הבוקר (צילום: דוברות מד"א)

טרגדיה קשה הבוקר (ראשון) במועצה אזורית אלונה, כאשר גבר בן 43 וילד בן 6 נמצאו ללא סימני חיים בדירתם. כוחות החירום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותם של השניים בזירה.

בשעה 05:69 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון, על גבר וילד שנמצאו מחוסרי הכרה בבית במועצה אזורית אלונה. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה מצאו את השניים במצב קשה ביותר.

פרמדיקית מד"א שולמית ארינוס, שטיפלה בזירה, תיארה את הרגעים הקשים: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לתוך הדירה, ראינו גבר וילד כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם במקום".

כוחות משטרת זכרון יעקב הגיעו לזירה מיד עם קבלת הדיווח, ופתחו בחקירת נסיבות האירוע המזעזע. מדוברות נמסר כי מדובר באירוע שהתרחש בבית במועצה איזורית חוף הכרמל, וכי החוקרים פועלים לבירור מלא של הנסיבות.

