דיווח דרמטי: כך נמלט חשוד בריגול למוסד ממעצר של חיזבאללה

על פי תחקיר של סוכנות הידיעות איי פי, חאלד אל עאידי, פלסטיני יליד סוריה המחזיק גם באזרחות אוקראינית, הצליח להימלט ממעצר של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות במהלך תקיפות חיל האוויר ברובע הדאחיה במרץ האחרון.

לפי גורמים לבנוניים, אל עאידי נחשד כחלק מרשת מודיעין שפעלה לכאורה עבור המוסד ותכננה פיגועים והתנקשויות בלבנון, בהם מתקפה אפשרית במהלך אירועי הזיכרון לציון שנה לחיסולו של חסן נסראללה.

לאחר שנמלט ממקום מעצרו הגיע אל עאידי לאזור השגרירויות בבאעבדה ונעלם. מסמך ממשלתי לבנוני שהגיע לידי איי פי מעלה כי שגרירות אוקראינה ביקשה לסייע ביציאתו מלבנון, אך בקשתה נדחתה בשל צו מעצר שהוצא נגדו. גורמים אוקראינים הכחישו כי הוא שוהה בשגרירות ולא מסרו מידע על מקום הימצאו.

לפי כתב האישום בבית הדין הצבאי בלבנון, אל עאידי ושישה לבנונים נוספים הופעלו לכאורה בידי מפעיל מוסד שישב בגרמניה והתקשר עמם באמצעות יישומים מוצפנים.

הרשויות בלבנון טוענות כי חשפו רשת שתכננה לבצע פיגועים באמצעות כלי רכב ואופנועים ממולכדים. שישה מהנאשמים נעצרו, בעוד אל עאידי ואדם נוסף הצליחו להימלט.

גורמי ביטחון בלבנון מעריכים כי אל עאידי כבר עזב את המדינה, ככל הנראה לסוריה, אך מקום הימצאו הנוכחי אינו ידוע. הפרשה מעוררת מתיחות פוליטית בלבנון על רקע היחסים המתוחים בין הממשלה לחיזבאללה, והחשש כי גורמים רשמיים סייעו לבריחתו.