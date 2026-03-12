שחיטת הכלכלה האסלאמית על מזבח החיסול של 'המודל היהודי'

בעוד העולם המערבי מחפש היגיון כלכלי בתוך ענני המלחמה של 2026, טהרן חושפת אסטרטגיה שוברת כלים: נכונות להחריב מעצמה של מאה מיליון איש ובלבד ש"המודל היהודי" יימחק מהמפה.

הזרוע הארוכה של טהרן

בחמש השנים שקדמו למערכת "שאגת הארי", עברה אסטרטגיית הטרור האיראנית מוטציה מסוכנת ומתוחכמת.

טהרן כבר אינה מסתפקת בשליחים אידיאולוגיים מהסוג המוכר; היא פרסה רשת עכביש גלובלית החוצה יבשות וגבולות, תוך שהיא מאמצת מודל פעולה ציני של "מיקור חוץ". כך לפי מאמר משותף של יורם שוייצר, חוקר בכיר (אמריטוס) במכון למחקרי ביטחון לאומי וד"ר ענת שפירא, חוקרת בתוכנית "מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל״ באותו מכון.

השילוב המבהיל הזה בין מדינת טרור לעולם הפשע מאפשר לטהרן לשמור על "עמימות מרחיקה" אך הכתובת על הקיר ברורה מתמיד: המימון, המודיעין וההכוונה מגיעים כולם מכתובת אחת בטהרן. אף שקהילת המודיעין הישראלית והבינלאומית רשמו הצלחות פנומנליות בסיכול מרבית המזימות הללו, הדרג המדיני מזהיר: "לא לעולם חוסן".

במגרש שבו האויב מוכן להמר על כל הקופה ולשתף פעולה עם הגרועים שבפושעים, סטטיסטיקת הסיכולים היא משחק מסוכן שבו טעות אחת עלולה לעלות בדם רב.

ניתוח המגמות האחרונות מצייר תמונה של מדינה שלא רק דבקה בטרור ככלי מדיני, אלא מעלה הילוך במודע. איראן של 2026 מפגינה נכונות חסרת תקדים להסתכן בחיכוך דיפלומטי וצבאי ישיר עם מעצמות, ובלבד שתצליח להחדיר את זרועותיה אל מעבר לקווי ההגנה. כדי לבלום את המכונה המשומנת הזו, לא די עוד במגננה – נדרש פירוק שיטתי של מאפייני הפעולה האיראניים.

ייצוא המהפכה - ממעבדות לבנון ועד לרחובות לאגוס

שורשי התמנון האיראני נטועים עמוק בדרמה של 1979. מאז המהפכה האסלאמית, הטרור עבור טהרן אינו "תופעת לוואי", אלא כלי עבודה אסטרטגי לעיצוב המציאות הגלובלית. איראן הפכה לאורך העשורים לאקדמיה העולמית לטרור: היא מחמשת, מאמנת, מממנת ובונה ארכיטקטורה שלמה של ארגוני חסות (Proxies)

במקומות שבהם הערוצים הדיפלומטיים המקובלים נחסמו, איראן פשוט החליפה את חליפות השרים בחגורות נפץ. הטרור הפך עבורה ל"דיפלומטיה באמצעים אחרים", כלי שנועד לכופף את רצונן של מדינות ריבוניות ליעדי מדיניות החוץ של המהפכה.

מה שהחל בשנות ה-80 כשיגור כוחות להקמת מיליציה מקומית, הפך למפלצת ששמה חיזבאללה. אך חיזבאללה הוא הרבה יותר מכלי נשק; הוא הפך ל"משכפל כוח" איראני – הוא זה שהכשיר בעבר מיליציות בעיראק והדריך את החות'ים בתימן.

השכונה בוערת - הדיפלומטיה של חבית הנפץ

התוקפנות האיראנית לא נותרה ללא מענה. לפי אותו מאמר שפורסם באתר המכון למחקרי ביטחון לאומי, הפעילות החתרנית של טהרן יצרה לאורך השנים גלי הדף של עוינות ששטפו את המזרח התיכון.

מדינות האזור, שחשו את נשיפת הטרור על עורפן, הגיבו במערכת של בלימה: גינויים, הקפאת מסחר ובידוד מדיני. המהלך המשמעותי ביותר היה צמיחתן של בריתות הגנה "אנטי-איראניות" - ציר של מדינות מתונות שמטרתן אחת: להחליש את אחיזת החנק של האייתוללות.

כיום, ב-2026, איראן משתמשת בתאים החתרניים שלה כדי לערער את יציבותם של משטרים הנחשבים בעיניה ל"לא לגיטימיים". בכל מקום שבו מדינה ערבית מנסה ליצור חזית נגד איראן, טהרן דואגת להצית את השטח מבפנים באמצעות מיליציות מקומיות ולוחמה פסיכולוגית. זוהי שחמט של דם, שבו כל מהלך מדיני של השכנות נענה ב"מהלך טרור" איראני.