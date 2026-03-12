שחיטת הכלכלה האסלאמית על מזבח החיסול של 'המודל היהודי'

בעוד העולם המערבי מחפש היגיון כלכלי בתוך ענני המלחמה של 2026, טהרן חושפת אסטרטגיה שוברת כלים: נכונות להחריב מעצמה של מאה מיליון איש ובלבד ש"המודל היהודי" יימחק מהמפה.
הזרוע הארוכה של טהרן
בחמש השנים שקדמו למערכת "שאגת הארי", עברה אסטרטגיית הטרור האיראנית מוטציה מסוכנת ומתוחכמת.
טהרן כבר אינה מסתפקת בשליחים אידיאולוגיים מהסוג המוכר; היא פרסה רשת עכביש גלובלית החוצה יבשות וגבולות, תוך שהיא מאמצת מודל פעולה ציני של "מיקור חוץ". כך לפי מאמר משותף של יורם שוייצר, חוקר בכיר (אמריטוס) במכון למחקרי ביטחון לאומי וד"ר ענת שפירא, חוקרת בתוכנית "מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל״ באותו מכון.
השילוב המבהיל הזה בין מדינת טרור לעולם הפשע מאפשר לטהרן לשמור על "עמימות מרחיקה" אך הכתובת על הקיר ברורה מתמיד: המימון, המודיעין וההכוונה מגיעים כולם מכתובת אחת בטהרן. אף שקהילת המודיעין הישראלית והבינלאומית רשמו הצלחות פנומנליות בסיכול מרבית המזימות הללו, הדרג המדיני מזהיר: "לא לעולם חוסן".
במגרש שבו האויב מוכן להמר על כל הקופה ולשתף פעולה עם הגרועים שבפושעים, סטטיסטיקת הסיכולים היא משחק מסוכן שבו טעות אחת עלולה לעלות בדם רב.
ניתוח המגמות האחרונות מצייר תמונה של מדינה שלא רק דבקה בטרור ככלי מדיני, אלא מעלה הילוך במודע. איראן של 2026 מפגינה נכונות חסרת תקדים להסתכן בחיכוך דיפלומטי וצבאי ישיר עם מעצמות, ובלבד שתצליח להחדיר את זרועותיה אל מעבר לקווי ההגנה. כדי לבלום את המכונה המשומנת הזו, לא די עוד במגננה – נדרש פירוק שיטתי של מאפייני הפעולה האיראניים.
ייצוא המהפכה - ממעבדות לבנון ועד לרחובות לאגוס
שורשי התמנון האיראני נטועים עמוק בדרמה של 1979. מאז המהפכה האסלאמית, הטרור עבור טהרן אינו "תופעת לוואי", אלא כלי עבודה אסטרטגי לעיצוב המציאות הגלובלית. איראן הפכה לאורך העשורים לאקדמיה העולמית לטרור: היא מחמשת, מאמנת, מממנת ובונה ארכיטקטורה שלמה של ארגוני חסות (Proxies)
במקומות שבהם הערוצים הדיפלומטיים המקובלים נחסמו, איראן פשוט החליפה את חליפות השרים בחגורות נפץ. הטרור הפך עבורה ל"דיפלומטיה באמצעים אחרים", כלי שנועד לכופף את רצונן של מדינות ריבוניות ליעדי מדיניות החוץ של המהפכה.
מה שהחל בשנות ה-80 כשיגור כוחות להקמת מיליציה מקומית, הפך למפלצת ששמה חיזבאללה. אך חיזבאללה הוא הרבה יותר מכלי נשק; הוא הפך ל"משכפל כוח" איראני – הוא זה שהכשיר בעבר מיליציות בעיראק והדריך את החות'ים בתימן.
השכונה בוערת - הדיפלומטיה של חבית הנפץ
התוקפנות האיראנית לא נותרה ללא מענה. לפי אותו מאמר שפורסם באתר המכון למחקרי ביטחון לאומי, הפעילות החתרנית של טהרן יצרה לאורך השנים גלי הדף של עוינות ששטפו את המזרח התיכון.
מדינות האזור, שחשו את נשיפת הטרור על עורפן, הגיבו במערכת של בלימה: גינויים, הקפאת מסחר ובידוד מדיני. המהלך המשמעותי ביותר היה צמיחתן של בריתות הגנה "אנטי-איראניות" - ציר של מדינות מתונות שמטרתן אחת: להחליש את אחיזת החנק של האייתוללות.
כיום, ב-2026, איראן משתמשת בתאים החתרניים שלה כדי לערער את יציבותם של משטרים הנחשבים בעיניה ל"לא לגיטימיים". בכל מקום שבו מדינה ערבית מנסה ליצור חזית נגד איראן, טהרן דואגת להצית את השטח מבפנים באמצעות מיליציות מקומיות ולוחמה פסיכולוגית. זוהי שחמט של דם, שבו כל מהלך מדיני של השכנות נענה ב"מהלך טרור" איראני.
רוחות רפאים במצר הורמוז - כשטרור הופך לפיראטיות מדינתית
בעוד העולם מביט באימה על חילופי האש האוויריים, מתחת לפני המים מתנהלת מערכה עתיקה וקטלנית.
הדיווחים האחרונים על השמדת ספינות איראניות המניחות מוקשים במצר הורמוז אינם תקרית מקרית; כבר במהלך מלחמת איראן-עיראק, טהרן שכללה את מה שניתן להגדיר כ"טרור ימי".
תחת מעטה של פעולות מלחמתיות, תקפו ספינות מהירות של משמרות המהפכה כלי שיט מסחריים והטמינו מוקשים בנתיבי שיט אזרחיים.
במשך שנים נטתה הקהילה הבינלאומית לסווג את הפעולות הללו כחלק מ"מלחמה קונבנציונלית", אך מבט מעמיק חושף את האמת: אלו היו פעולות טרור לכל דבר. לוחמים ללא מדים, הפועלים מתוך ספינות אזרחיות מוסוות, כיוונו את נשקם כלפי מלחים לא חמושים ממדינות ניטרליות.
המטרה אז, בדיוק כמו היום, הייתה ליצור אנרכיה ימית ככלי ללחץ מדיני. איראן הוכיחה נכונות מבהילה להשתמש בשיטות לא קונבנציונליות כדי לעקוף את כוחם של ציים סדירים. ב-2026, כשהמוקשים שוב צפים במפרץ, ברור כי האסטרטגיה לא השתנתה – היא רק הפכה למתוחכמת יותר.
גרורות של נפט - מצר הורמוז כחנקן הכלכלי של העולם
במציאות של 2026, מצר הורמוז הוא הלב הפועם של הכלכלה הגלובלית. דרך צוואר הבקבוק הצר הזה זורמים כ-30% מאספקת הנפט והגז של כדור הארץ. כאשר איראן לוחצת על העורק הראשי הזה, העולם כולו מרגיש את הכאב. הזינוק החד במחירי האנרגיה שחווינו בימים האחרונים הוא רק הסימפטום הראשון.
מומחה הספנות רפאל בן ארי מדגיש בראיון שהעניק ל'מקור ראשון' כי המשוואה הכלכלית אכזרית: מחירי הדלק הם המרכיב הקריטי ביותר בעלויות ההובלה הימית. הפעם, האיום האיראני כופה על ענקיות הספנות לבחור בנתיב העוקף את אפריקה. הבחירה הזו מאריכה את זמני ההובלה ודורשת תצרוכת דלק גבוהה בכ-30%. כשמחברים דלק יקר למסלולים מתארכים, מתקבל זינוק אינפלציוני עולמי.
המכה הכואבת ביותר מסתתרת בביטוח. בתקופה של מלחמה, חברות הביטוח גובות פרמיות מופקעות על כל אונייה שמתקרבת לאזור. העלויות הללו מחלחלות מטה עד שהן נוחתות על המדף בסופרמרקט של כל אזרח. איראן אולי נלחמת בישראל, אבל דרך מצר הורמוז היא גובה "מס מלחמה" מכל משק בית על פני הגלובוס.
התנגשות הלוחות - למה איראן באמת רוצה להשמיד את ישראל?
במשך עשורים ניסו פרשנים לצמצם את העוינות האיראנית לשאלות של גיאופוליטיקה. אך ב-2026, כשהמסכות הוסרו, מתברר שהאמת עמוקה הרבה יותר. המאבק של טהרן בישראל אינו סכסוך גבולות; זוהי מלחמת דת טוטאלית נגד עצם המודל שהיהדות והציונות מציבות.
עבור המשטר בטהרן, ישראל היא האיום האולטימטיבי על התזה הדתית שלהם.
ד"ר רפאל בן לוי עמית במכון משגב וראש תוכנית צ'רצ'ל במכון ארגמן, מסביר בראיון לאתר הקול היהודי, שישראל מצליחה לממש חזון נביאים של קיבוץ גלויות וריבונות, אך היא עושה זאת תחת מעטפת מודרנית וחילונית.
לדבריו, עבור האסלאם הרדיקלי, הצלחתה של דמוקרטיה יהודית היא חילול הקודש. האכזריות המופגנת של המשטר – המוכנה לייבש את כלכלת המדינה לטובת פרויקט גרעין – נובעת מתפיסה שבה האלוהות מתבטאת דרך כוחנות ואכזריות שמטרתן לכפות הכנעה מוחלטת.
כאן נכנס "המודל היהודי" כניגוד תהומי. היהדות מוכיחה לעולם שאפשר להאמין בכוח עליון אחד, מופשט וטהור, ולקיים איתו קשר עמוק - מבלי להזדקק למנגנונים של דיכוי או אכזריות אלא דווקא של חמלה וראיית הצורך של הפרט החלש.
ישראל מציבה מראה מול טהרן ומראה שאמונה אינה חייבת לבוא על חשבון החירות. עבור האייתוללות, הקיום הזה הוא מתקפה ישירה על יסודות האמונה שלהם.
חידת האייתוללות - האם מעצמה של מאה מיליון יכולה להפוך לירדן?
איראן מתגלה כשחקנית כפולת פנים. היא מדינה תומכת טרור המשתמשת באלימות ברוטאלית, ובמקביל מנסה להיות שחקנית לגיטימית במגרש הבינלאומי תוך שמירה על יכולת הכחשה. המספרים מבהילים: שטח הגדול פי עשרים מישראל, מאה מיליון תושבים, וצבא צללים של 150 אלף אנשי משמרות המהפכה. הנתונים הללו הזינו בטהרן שיגעון גדלות מסוכן.
הנכונות של המשטר ללכת עד הסוף, גם כשכל היגיון כלכלי קורס, מובילה למסקנה אחת. בטהרן לא משחקים שחמט; הם מנהלים מלחמת חורמה אידיאולוגית. המציאות הזו מציבה את ישראל בפני צומת דרכים היסטורי. אי אפשר עוד להסתפק בבלימה.
המסקנה המדינית של 2026 היא חדה: כדי להבטיח את קיומנו, ישראל חייבת להוביל לשינוי משוואה רדיקלי. היעד הוא החלשה אסטרטגית של המשטר עד לרמה שבה עוצמתו לא תעלה על זו של מדינה שכנה ומרוסנת כמו ירדן. רק כאשר התמנון האיראני יאבד את משאביו המעניקים לו את עוצמתו, יוכל המזרח התיכון – והעולם כולו – לנשום לרווחה.
