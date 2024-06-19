המכון למחקרי ביטחון לאומי הוא מכון מחקר עצמאי, פרטי וחיצוני השוכן במתחם אוניברסיטת תל אביב. המכון עוסק בתחומים הקשורים בעיקר לביטחון הלאומי של ישראל, ומהווה גוף מחקרי מוביל בתחום האסטרטגיה והביטחון. המכון מקיים ימי עיון וכנסים, ומפיק פרסומים מקצועיים בהם ניירות עמדה, מחקרים מעמיקים וכתבי עת. בראש המכון עומד עמוס ידלין, ראש אמ״ן לשעבר, המוביל את המחקר והניתוח האסטרטגי של המכון.

במהלך מלחמת חרבות ברזל, המכון למחקרי ביטחון לאומי מפרסם סקרים ומחקרים המנתחים את מצב הדעת הציבורית ואת המצב הביטחוני. סקרים אלו בוחנים שאלות מרכזיות כגון האם צה״ל יוכל לנצח בצפון, מה רמת האמון בדיווחי דובר צה״ל, והאם יושגו מטרות המלחמה בעזה. הסקרים כוללים גם נתונים על נכונות הציבור לשלוח את בניו לשירות קרבי, ועל שיעור האזרחים השוקלים לעזוב את ישראל, כאשר במגזר הערבי נמצא שיעור גבוה יותר של אזרחים המעוניינים לרדת מהארץ.

המכון מתמחה בניתוח איומים אסטרטגיים על ישראל, ובראשם האיום האיראני. בדוחות שפורסמו על ידי המכון נטען כי ישראל לא תוכל להתמודד לבד מול איראן, וכי נדרשת תמיכה אמריקאית משמעותית. המכון מנתח גם את היחסים עם ארצות הברית ואת ההשלכות של העימות האמריקאי מול סין על מידת המעורבות האמריקאית במזרח התיכון.

בתחום ההגנה האווירית, המכון בוחן את מערך ההגנה האווירית של ישראל, הנמצא בפריסה הגדולה ביותר אי פעם. המחקרים עוסקים במערכות כגון כיפת ברזל, במענה לטילי חיזבאללה, ובשינויים הטכנולוגיים כמו המעבר ממערכות הפטריוט למערכות מתקדמות יותר. המכון גם בוחן את הפוטנציאל של מערכות לייזר עתידיות להגנה אווירית.

המכון מפרסם דוחות תקופתיים על המצב הביטחוני באזור יהודה ושומרון, כאשר בדוח אחד שפורסם נטען כי המצב באזור נמצא "על סף רתיחה". ניתוחים אלו כוללים הערכות מצב לגבי הסיכונים הביטחוניים והאתגרים האסטרטגיים העומדים בפני ישראל בזירה זו.

עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי וראש אמ״ן לשעבר, מדגיש את חשיבות הפקת הלקחים מאירועים ביטחוניים. בתגובה לדוח מבקר המדינה, ידלין טען כי "השיח הציבורי הנוכחי עוסק בחיפוש אשמים", ולדעתו נכון יותר לעסוק בהפקת לקחים באופן שייושמו נכון בעימות הבא. גישה זו משקפת את הפילוסופיה המחקרית של המכון, המתמקדת בניתוח אובייקטיבי ובהפקת לקחים לעתיד.

המכון למחקרי ביטחון לאומי משמש כגוף מייעץ לקובעי המדיניות בישראל, כולל הקבינט המדיני ביטחוני, ומספק ניתוחים מקצועיים המבוססים על מחקר אקדמי ועל ניסיון מבצעי. פרסומי המכון מהווים מקור מידע חשוב לציבור הישראלי, לתקשורת ולחוקרים בתחום הביטחון והאסטרטגיה.