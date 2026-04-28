הפגנות, מצור וסגירה: הסוף של אייל שני בברלין

בסוף דרך מר, השפים אייל שני ושחר סגל הודיעו על סגירתה הסופית של מסעדת 'גילה וננסי' בברלין. המסעדה, שנועדה להיות אחד מפרויקטי הדגל של הקולינריה הישראלית באירופה, נכנעה לחודשים ארוכים של לחץ מתמשך מצד פעילים אנטי-ישראלים שהפכו את המקום למוקד מחאות אלימות.

כך דווח לראשונה בערוץ N12, והדבר מסמן נקודת שפל נוספת במאבק של יזמים ישראלים לשמור על פעילות עסקית בינלאומית מול גל הדה-לגיטימציה שפקד את העולם מאז פרוץ המלחמה. פתיחה תחת מצור הקשיים החלו עוד לפני שהמסעדה פתחה את שעריה. כבר בקיץ 2025, שבועות לפני המועד המתוכנן, פתחו ארגונים פרו-פלסטיניים בקמפיין אגרסיבי נגד המקום. ההפגנות, שכללו גם קריאות להחרמה ברשתות החברתיות, הובילו לדחיית הפתיחה פעם אחר פעם. 500 מיליון דולר - 142 מטר אורך: יאכטת הפאר קיבלה אישור מעבר מארה"ב ואיראן - וזו הסיבה קובי אטינגר | 17:41 כאשר סוף סוף נפתחו הדלתות בספטמבר האחרון, הסועדים נאלצו לעבור דרך טבעת אבטחה משטרתית כבדה. מחוץ למסעדה, שממוקמת סמוך למלון הילטון ברובע מיטה המרכזי, נשמעו קריאות מחאה בלתי פוסקות מפעילים שטענו כי שותפו של שני, שחר סגל, היה מעורב ב'הקרן ההומניטרית לעזה' שלטענתם גרמה למותם של מאות פלסטינים.

הלחץ שלא פסק

למרות הניסיונות להמשיך בפעילות שוטפת, המחאות לא פסקו. הפעילים המשיכו להתארגן מחוץ למסעדה, והפכו כל ביקור במקום לחוויה מורכבת עבור הסועדים המקומיים. על פי הנמסר, הקמפיין כלל גם איומים ברשת והסתה נגד בעלי המסעדה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שעסקים ישראלים באירופה מוצאים עצמם במוקד התקפות. מאז פרוץ המלחמה, מסעדות ועסקים בבעלות ישראלית בערים מרכזיות ברחבי העולם הפכו ליעדים של קמפיינים עוינים, שחלקם כוללים גם הפגנות מתואמות בינלאומיות.

ההחלטה הקשה

לאחר חודשים של התמודדות עם הלחץ המתמשך, החליטו שני וסגל להרים ידיים ולסגור את השלוחה הברלינאית לצמיתות. ההחלטה מגיעה על רקע מציאות שבה אפילו אבטחה משטרתית קבועה לא הצליחה להבטיח פעילות תקינה.

המקרה של 'גילה וננסי' מצטרף לשורה של עסקים ישראלים שנאלצו להתמודד עם קמפיינים עוינים בחו"ל. רק לפני מספר חודשים דווח על ניסיון תקיפה נגד פעילה פרו-פלסטינית בניו יורק, המעיד על המתיחות הגוברת סביב הנושא הישראלי-פלסטיני בזירה הבינלאומית.

סגירת המסעדה מסמלת את הקושי הגובר של יזמים ישראלים לפעול בחופשיות בזירה הבינלאומית, ומעלה שאלות קשות לגבי עתיד הנוכחות הישראלית בעולם העסקים האירופי.