לוקהיד מרטין RQ-170 סנטינל ( צילום: By FOX 52 - based off this file, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68222537 )

החשיפה הדרמטית של מנכ"ל לוקהיד מרטין, ג'ים טייקלט, בתחילת שנת 2026, סיפקה הצצה נדירה אל תוך אחד הפרויקטים השמורים ביותר בהיסטוריה של התעופה הצבאית: הכטב"ם החמקן RQ-170 Sentinel.

במהלך שיחת רווחים רבעונית, אישר טייקלט כי הכלי נטל חלק מרכזי ב"מבצע נחישות מוחלטת" ללכידת נשיא וונצואלה, שם פעל לצד מטוסי F-35 ו-F-22 כדי להבטיח את לכידתו של ניקולס מאדורו. המבצע, שהסתיים בתחילת ינואר, נתמך על ידי יכולותיה של חברת לוקהיד מרטין, וספציפית חטיבת ה-Skunk Works המפורסמת שלה, המתמחה בפיתוח מערכות נשק מוכחות ומתקדמות בקנה מידה רחב. האישור הרשמי הזה הפתיע מומחים רבים, שכן הצבא האמריקאי שומר על שתיקה כמעט מוחלטת בנוגע לכלי מאז נצפה לראשונה באפגניסטן וזכה לכינוי "המפלצת מקנדהאר". המעמד המיתולוגי של ה-RQ-170 נובע ממבנהו הייחודי ובנייתו המתוחכמת. הכלי בנוי בתצורת "כנף מעופפת" חלקה ללא זנב, המשלבת חומרים מיוחדים שמפחיתים משמעותית את חתך המכ"ם (RCS) שלו.

לקול מצהלות התרנגולים: קטעי וידאו מציגים רחפן חמקן אמריקאי מדגם RQ-170 חוזר לפוארטו ריקו לאחר שדווח כי תמך בתקיפות האמריקאיות על ונצואלה ( צילום: רשתות חברתיות )

עיצוב זה מאפשר לו לחדור למרחבים אוויריים עוינים וצפופים במערכות הגנה מבלי להתגלות. על פי הערכות מומחים, מוטת כנפיו נעה בין 20 ל-26 מטרים, והוא מופעל על ידי מנוע סילון יחיד המאפשר לו שהייה ממושכת באוויר וטווח טיסה של למעלה מ-3,000 קילומטרים. למרות חזותו המאיימת, זהו כלי המיועד אך ורק למשימות מודיעין ותמיכה, ואינו נושא חימוש כלל.

היכולות הטכנולוגיות המותקנות בתוך גופו של ה-Sentinel הן שהופכות אותו ל"עיניים" של ארצות הברית במקומות המסוכנים ביותר. הוא מצויד בחיישני תצפית אופטיים ותת-אדומים מתקדמים המאפשרים ראייה חדה ביום ובלילה, וכן במכ"ם מפתח סינתטי (SAR) המסוגל לייצר תמונות איכותיות גם דרך עננים סמיכים או חשיכה מוחלטת.

מעבר לכך, הכטב"ם מסוגל לבצע איסוף אותות ותקשורת (SIGINT/ELINT) – הוא "מאזין" לאותות רדאר ותקשורת של האויב מבלי לשדר דבר שעלול לחשוף את מיקומו. מידע זה מועבר בזמן אמת דרך תקשורת לוויינית למרכזי פיקוד, מה שמאפשר למקבלי החלטות, כולל נשיא ארצות הברית, לצפות במבצעים מורכבים בעודם מתרחשים.

פוסט שנמחק כעת מדצמבר 2025 של חיל האוויר הדרומי (AFSOUTH) ב-X, שכלל תמונה של אדם העונד טלאי עם צללית RQ-170 וסמל שרוול הכנף ה-432 , עורר שאלות קודמות בנוגע לפעילותם של המל"טים באזור ( צילום: רשתות חברתיות )

במבצע האחרון בוונצואלה, ה-RQ-170 הוכיח שוב מדוע הוא נחשב לנכס חסר תחליף. הוא עקב בחשאי אחר תנועותיו של מאדורו במשך תקופה ארוכה לפני הפשיטה כדי לבסס את "דפוסי החיים" שלו ושל הכוחות המגנים עליו.

במהלך המשימה עצמה, הוא חג מעל האזור כדי לזהות איומים בלתי צפויים וסייע בניטור שדות תעופה צבאיים כדי לוודא שמטוסי קרב מקומיים לא ינסו ליירט את הכוחות. פעילות זו מצטרפת למורשת ארוכה של משימות רגישות, החל מהמעקב אחר המתחם של אוסמה בן לאדן בפקיסטן ב-2011, דרך ניטור אתרי גרעין באיראן, ועד לאיסוף מודיעין מעל חצי האי קרים המבוצר. עם מלאי מצומצם של בין 20 ל-30 כלים בלבד, ה-RQ-170 Sentinel נותר חוד החנית של הביון האמריקאי, כלי שנוצר בצללים כדי להבטיח את הצלחת המשימות התובעניות ביותר.