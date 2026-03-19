ריכוך יעדים

מרסקות את קו ההגנה האיראני: ארה"ב השתמשה בפצצות חדשות במשקל 2,270 ק"ג 

במבצע לילי דרמטי, הטילו כוחות ארה"ב פצצות "חודרות בונקרים" מתקדמות במשקל 5,000 פאונד על אתרי טילים איראניים מבוצרים לאורך החוף - במאמץ לשבור את המצור האיראני במצר הורמוז ולשחרר את נתיב אספקת הנפט הקריטי לעולם (חדשות בעולם)

אנשי חיל האוויר מטייסת התחמושת ה-57 וטייסת הנשק ה-57 מתאמנים לבנייה וטעינה של פצצת GBU-72. יחידת פצצה מונחית זו היא פצצה חודרת במשקל 2,270 ק"ג המשתמשת במערכות מונחיות GPS כדי לפגוע במדויק במטרות. (צילום: צבא ארה"ב)

במהלך הלילה (רביעי) כוחות צבא ארה"ב הטילו פצצות ענק במשקל 5,000 פאונד על מערכי טילים מבוצרים לאורך החוף האיראני. המהלך מסמן הסלמה משמעותית בניסיון לשבור את המצור הימי של טהראן על מצר הורמוז ולשחרר את נתיב אספקת הנפט הקריטי בעולם.

הפצצות החדשות, מדגם GBU-72 Advanced 5K Penetrator, הוטלו על ידי מפציצים ומטוסי קרב לעבר אתרי טילים נגד ספינות שהוסתרו תחת שכבות של בטון מזוין. מדובר בנשק טכנולוגי מתקדם המסוגל "לחפור" דרך מאות רגלים של אדמה ובטון לפני שראש הנפץ הקטלני שלו מתפוצץ במעמקים. לפי דיווחים, זוהי ככל הנראה הפעם הראשונה בה נעשה שימוש קרבי בפצצה זו, שנועדה להשמיד מטרות מבוצרות במיוחד שפצצות סטנדרטיות אינן יכולות לפגוע.

המבצע יוצא לפועל תחת הנחיות ישירות של הנשיא , שהבהיר כי ארה"ב תפעל בנחישות עם או בלי עזרת בעלות בריתה

כדי להפסיק את חנק הסחר הימי. בעוד מחירי הנפט מזנקים מעל 100 דולר לחבית עקב חסימת המצר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) הבהיר כי הכוחות ימשיכו "לגרור" את היכולות האיראניות עד להסרת האיום. מומחים צבאיים מעריכים כי הפצצות הכבדות הן רק שלב מקדים ל"ריכוך" היעדים לפני הגעתם המתוכננת של כוחות מארינס לאזור בשבוע הבא.

