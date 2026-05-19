כיכר השבת
"חם היום, אה?"

טראמפ פתח בשיחה ספונטנית עם פועלים בוושינגטון - כך זה נראה 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את הופעתו הציבורית מחוץ לבית הלבן כדי לחלוק כמה מילים עם פועלים שעמלו באותה העת על אחת המדשאות של הבית הלבן | "בסדר בחורים, איך כולם? מספיק חם לכם פה? אה? אתם בטח אוהבים עוד קצת חום, נכון?" | צפו (בעולם) 

טראמפ בשיחה עם הפועלים
טראמפ בשיחה עם הפועלים| צילום: מרגו מרטין, הבית הלבן

הפרש גילים של יותר משני עשורים בין שני עובדי אבטחה ותחזוקה עורר את עניינו של נשיא ארצות הברית, , במהלך סיור שקיים מחוץ למבנה הרשמי.

טראמפ הבחין בשני הגברים שעמדו בסמוך לשביל הגישה, עצר את הליכתו ופנה אליהם כדי לשאול בשלומם בחום הלוהט בוושינגטון הבירה.

במהלך חילופי הדברים אמר אחד הנוכחים לנשיא על עובד שעמד לידו: "זה אח שלי". הנשיא המשיך ותהה לגבי פער השנים ביניהם כאשר שאל "אחים, אה? יש הפרש גילים קטן או לא?", והופתע לשמוע מהעובד כי מדובר בפער משמעותי של "22 שנים".

קודם לכן פתח טראמפ את המפגש הספונטני עם העובדים ואנשי האבטחה שהוצבו במקום בפנייה ידידותית, כשהוא מתייחס לתנאי מזג האוויר החמים והשמשיים ששררו בחוץ. טראמפ פנה אל הנוכחים בשביל ואמר "בסדר בחורים, איך כולם? מספיק חם לכם פה? אה? אתם בטח אוהבים עוד קצת חום, נכון?".

