"גאה בה מאד": הנשיאה האירופית מגיבה על מעצר אחותה בידי צה"ל

נשיאת אירלנד קתרין קונולי הביעה "דאגה עמוקה" לגורל אחותה, ד"ר מרגרט קונולי, שנעצרה בידי צה"ל במהלך המשט לעזה.

הנשיאה, ששהתה בלונדון לפגישה עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהאם, סיפרה כי קיבלה מידע מוגבל בלבד על המקרה. "לא דיברתי איתה. אני עדיין מקבלת מידע עליה ברגעים אלה", אמרה. "אני מודאגת ממנה ומהחברים שלה על הספינות. אני מאמינה שזה קרה במים בינלאומיים. זה מדאיג אותי מאוד. אני גאה מאוד באחותי, אבל אני באמת מודאגת".

לפי מארגני "משט סומוד העולמי", כוחות חיל הים השתלטו על 16 כלי שיט מתוך שיירה של כ-60 ספינות שעשו את דרכן לעזה עם סיוע הומניטרי. ד"ר קונולי הייתה על סיפון הספינה "אג'ור" יחד עם פעילים אירים ואירופים נוספים.

בסרטון שצולם מראש ופורסם לאחר מעצרה נראתה ד"ר קונולי מחזיקה בדרכון האירי שלה ואומרת: "אם אתם צופים בסרטון הזה, זה אומר שנחטפתי מהספינה שלי על ידי כוחות הכיבוש הישראליים ואני מוחזקת כעת באופן בלתי חוקי בכלא ישראלי".

היא הוסיפה כי "אלפי אנשים ברחבי העולם התנדבו לקחת חלק במשט הזה כדי להביא סיוע רפואי והומניטרי לעזה".

ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין גינה את ההשתלטות הישראלית וכתב כי "המעצרים וההשתלטות על הספינות במים בינלאומיים אינם מקובלים וחייבים להיפסק". מנגד, משרד החוץ הישראלי הגדיר את המשט כ"פרובוקציה למען פרובוקציה".