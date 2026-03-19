אופוסום בר שכונה על ידי רבים "המתחזה" הפך לכוכב רשת, לאחר שנתפס כשהוא מסתתר בין צעצועים רכים בחנות מתנות הממוקמת בשדה תעופה באוסטרליה.

האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, כאשר עובדים הבחינו בחיה הקטנה יושבת על מדף בין בובות פרווה, כשהיא "מנסה להיטמע בסביבה" אך ללא הצלחה גדולה.

בזמן שהיה בתוך החנות בעל החיים נראה רגוע, ולא הראה סימני לחץ. המצב הפך מעט כאוטי כאשר האופוסום יצא מהחנות והחל להסתובב באזור אולם היציאה, מה שגרם להתרגשות רבה בקרב הנוסעים.

אנשים רבים החלו לצלם את האירוע, והצוות נאלץ לפעול במהירות כדי להבטיח את בטיחות החיה והנוסעים - ולהחזיר את האופוסום לסביבתו הטבעית.

שדה התעופה שיתף את הסרטון ברשתות החברתיות וכתב כי מדובר ב"אופוסום שובב שמצא מקום מסתור יצירתי בין הבובות המקומיות". על פי ההודעה, "לשמחת כולם הוא הועבר בבטחה מחוץ לאזור הטרמינל והשטח נוקה לאחר מכן".