הספארי נפרד בצער עמוק ובלב כבד: הפילה האהובה איננה

הספארי ברמת גן נפרד החודש "בצער עמוק ובלב כבד" מ'בהטי', הפילה האפריקנית שהייתה עמוד התווך של העדר ודמות אייקונית בספארי במשך עשרות שנים.

בהטי מתה בהמתת חסד בגיל 65, גיל מופלג ויוצא דופן שהופך אותה לאחת הפילות האפריקניות המבוגרות ביותר שתועדו אי פעם בעולם. בספארי מציינים כי "הגעתה לגיל כה מכובד היא תעודת כבוד מדהימה למסירות של צוות המטפלים והווטרינרים שלנו, שדאגו לכל מחסורה לאורך במשך עשרות שנים והעניקו לה איכות חיים יוצאת דופן".

בהטי, ילידת 1961, נושאת עמה היסטוריה ארוכה בספארי: המטפלים מספרים שהייתה פילה חכמה ו"בעלת אישיות כובשת", שאהבה מאוד לשחק ולהשתעשע עם צמיגים שהיו מביאים לה כהעשרה סביבתית.

לאחר מותה של הפילה עטרי שהנהיגה את העדר, בהטי נכנסה בטבעיות לתפקיד המנהיגה. "היא הנהיגה את העדר באצילות וברגישות", אומרים בספארי, "כפי שראוי למנהיגה במבנה חברתי מטריארכלי מורכב הקיים אצל פילים, שבו הניסיון והחוכמה של הפילות המבוגרות הם שמובילים את הקבוצה".

במהלך חייה בהטי המליטה חמישה צאצאים שתרמו רבות לגרעין הרבייה האירופאי והובילו לשושלת ארוכה ומוצלחת של 52 צאצאים עד כה! הגור הראשון של בהטי הוא יוסי, הפיל הראשון שנולד בישראל, שגדל להיות מהגדולים ביותר בגני חיות בעולם ומחזיק כיום בעצמו בתואר הפיל הזכר המבוגר ביותר בגני החיות באירופה.

לאורך השנים זכתה בהטי לטיפול מקצועי, שזכה לשבחים ממומחים בינלאומיים שהשתאו למראה מצבה המצוין. ככל שהתבגרה, הותאמו צרכיה למצבה. היא קיבלה מצע רך ששמר על רגליה, תזונה מיוחדת שנגרסה עבורה כדי להקל על האכילה, ותוכנית אימונים יומיומית ששמרה על חיוניותה.

בהטי תפסה מקום בליבם של המטפלים וגם של המבקרים ואף עיריית רמת גן בחרה להעניק לה מפאת גילה המופלג - תעודת כבוד של אזרחית ותיקה.

נוכחותה בספארי הייתה קריטית גם לגרעין הרבייה של הפילים האפריקניים וגם להעלאת המודעות לסכנת ההכחדה החמורה המאיימת על הפילים בטבע בשל ציד בלתי חוקי ואיבוד שטחי מחיה.

בתקופה האחרונה, כשמצבה הבריאותי הידרדר וניכר היה שהיא סובלת משחיקה מלאה בסחוסים שהקשתה על הליכתה, קיבלו בספארי את ההחלטה הקשה לבצע המתת חסד, מתוך מחויבות למנוע ממנה סבל ולשמור על כבודה.

בניתוח שלאחר המוות התגלה כי הסחוסים שלה היו שחוקים לגמרי, ממצא שאישש את התחושה כי השנים המרובות נתנו את אותותיהן וכי בהמתה מנעו ממנה סבל מיותר.

"בהטי תחסר לנו מאוד בנוף הספארי, אך המורשת שלה וההוכחה לטיפול המסור והאוהב שהאריך את חייה כל כך, יישארו איתנו לעד", נפרדים בספארי.