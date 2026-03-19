חשש במערב

מאסק בתחזית מפחידה: זו המדינה שתוביל בתחום הבינה המלאכותית

איל ההון אילון מאסק, ממפתחי הצ'אטבוט גרוק, שיתף לאחרונה התייחסות קצרה אך מעוררת עניין לגבי עתיד הבינה המלאכותית.

בפוסט שפרסם ברשת X טען מאסק כי גוגל תוביל את המרוץ בתחום במערב, תשלוט בזירה העולמית על פני כדור הארץ, וחברת ספייסאקס שבבעלותו תהיה המובילה בתחום החלל.

גוגל משקיעה בשנים האחרונות משאבים רבים בפיתוח בינה מלאכותית, כולל מודלים מתקדמים של שפה וכלים מבוססי ענן, ורבים רואים בה אחת המתחרות המרכזיות בזירה לצד חברות כמו OpenAI ומיקרוסופט.

במקביל, סין מרחיבה במהירות את יכולות הבינה המלאכותית שלה, תוך הסתמכות על תמיכה ממשלתית ומאגרי מידע עצומים.

בנוגע לחלל, ספייסאקס כבר ממלאת תפקיד מרכזי ברשתות לוויינים ובתחבורה חללית, ובינה מלאכותית צפויה להיות מרכיב חשוב במשימות עתידיות, כולל אוטומציה וחקר החלל העמוק.

הפוסט של מאסק עורר דיון ער בקרב משתמשים. חלקם הסכימו עם התחזית של איל ההון, בעוד אחרים הטילו ספק ביכולת לחלק את עתיד הבינה המלאכותית בצורה כה ברורה. היו מי שהביעו חשש מהתחזקות סין, ואחרים תהו כיצד גוגל תוביל במערב אם סין תשלוט בזירה הגלובלית.

ככה תמיד יהיה. הקומוניסטים והקומוניזם ימשיכו לגלות מה שהבורגנים לא מסוגלים לצבור. אנג'לו
