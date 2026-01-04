פוארטה טיונה מכאן נשלף נשיא ונצואלה ( צילום: שאטרסטוק )

המבצע הצבאי 'נחישות מוחלטת' ללכידת נשיא ונצואלה ניקולס מרודו יצא לדרך בליל ה-3 בינואר 2026, כשצבא ארה"ב שילב עוצמה אווירית אדירה של למעלה מ-150 כלי טיס, בהם מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35, מפציצי B-1 וכטב"מים מתקדמים.

המשימה המורכבת החלה בתקיפות ממוקדות שנועדו לשתק את מערכות ההגנה האווירית של ונצואלה ולפנות נתיב בטוח לכוחות הפשיטה. הכוחות, שכללו גם אנשי אכיפת חוק אמריקאיים, פרצו לתוך המתחם המבוצר של ניקולס מדורו תחת אש כבדה. התכנון המדוקדק למבצע נמשך חודשים ארוכים וכלל בנייה של דגם משוחזר של המתחם לצורך אימונים, בדומה להכנות שנערכו לפני הפשיטה על אוסמה בן לאדן ב-2011. במהלך חילופי האש העזים נפצעו מספר אנשי צוות אמריקאיים ומסוק אחד ספג פגיעה, אך לא היו אבדות בנפש לכוחות הפושטים שהצליחו לשים את ידיהם על מדורו ועל רעייתו.

המתחם במהלך התקיפה של צבא ארה"ב ( צילום: רשתות חברתיות )

מיד לאחר לכידתו, הוטס הנשיא לשעבר לספינת חיל הים USS Iwo Jima, כשלב מקדים להעברתו לניו יורק שם הוא צפוי לעמוד לדין על עבירות סחר בסמים, בגינן הציב הבית הלבן פרס של 50 מיליון דולר על ראשו.

מוקד הדרמה והיעד המרכזי של התקיפה היה מתחם "פוארטה טיונה", קומפלקס צבאי אסטרטגי ורחב ידיים הממוקם בדרום קראקס ומהווה את מרכז העצבים של הביטחון והשלטון בוונצואלה.

המתחם אינו רק בסיס צבאי, אלא "עיר בתוך עיר" המאכלסת את מטה משרד ההגנה, הפיקוד הכללי של הצבא, יחידות של האקדמיה הצבאית ומבני מנהלה קריטיים. לצד המתקנים הצבאיים הקשוחים, פוארטה טיונה כוללת תשתיות אזרחיות ומגורי יוקרה, בהם מעון המגורים הרשמי של סגן הנשיא ופרויקט "טיונה סיטי" המורכב מאלפי יחידות דיור המיועדות לאנשי צבא ומשפחותיהם.

המקום מציע שירותים מגוונים החל מסניפי בנקים ומרכזי מזון ועד לשטחי תרבות, ספורט ומגרשי ירי, מה שהופך אותו למבצר מבודד מהעיר הסובבת אותו והמוקף בכבישים מהירים אסטרטגיים.

עוצמת ההרס שהותירה אחריה התקיפה האמריקאית נחשפה במלואה רק באמצעות תמונות לוויין חדשות של חברת הבינה המרחבית Vantor, שהשוואתן לצילומים מחודש דצמבר האחרון מציגה תמונה של חורבן בלב המתחם.

תמונות הלוויין חושפות כי מבני אחסון צבאיים שלמים שוטחו כליל, וכי נזק כבד נגרם לציוד צבאי רב ולכלי רכב שרופים הפזורים בשטח. אחת העדויות הבולטות ביותר לקרב הפריצה היא השמדתן המוחלטת של עמדות האבטחה בשער הכניסה למתקן, ששימשו כקו ההגנה הראשון של המשטר.

התקיפות האוויריות המסיביות גרמו לענני עשן כבדים שנראו ברחבי קראקס והובילו לפינוי בהול של הבסיס בעת האירוע. בעוד הממשל האמריקאי הצהיר כי המבצע הסתיים ללא אבדות בציוד או בנפש לכוחותיו, בוונצואלה גינו את התקיפה בטענה כי היא פגעה גם באזורים אזרחיים.

הנשיא טראמפ הבהיר כי ארה"ב תנהל את המדינה עד להבטחת מעבר שלטוני בטוח, מהלך המהווה את שיא מסע הלחץ על המשטר שכלל קודם לכן מצור ימי ותפיסת מכליות נפט.