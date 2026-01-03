דרמה מדינית בשבת: ארצות הברית לכדה בליל שבת את נשיא ונצואלה, ניקולאס מדורו, והוא מועבר בשעות אלו לאדמת אמריקה לצורך העמדה לדין בניו יורק, כך לפי הודעה רשמית של ארה"ב.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הודיע היום (שבת) כי מדורו ורעייתו, סיליה פלורס, נלכדו במהלך מבצע צבאי לילי והם שוהים כעת על ספינת המלחמה "איוו ג'ימה". לכידת מדורו התבצעה על רקע כתב אישום חדש שהוגש נגדו ונגד רעייתו על ידי משרד המשפטים האמריקאי, המייחס להם מעורבות בקשר לטרור סמים. התובעת הכללית של ארצות הברית, פאם בונדי, הצהירה כי השניים יתייצבו בקרוב בפני בתי המשפט האמריקאיים וכי הם "יחושו את מלוא זעמו של הצדק האמריקאי". המבצע החל בשעה 02:00 לפנות בוקר בבירה קראקס, אז נשמעו לפחות שבעה פיצוצים עזים ומטוסי קרב נצפו טסים בגובה נמוך. כוחות צבא תקפו יעדים אסטרטגיים, בהם המתקן הצבאי "פורט טיונה", שם שהה מדורו בעת לכידתו, וכן תשתיות בנמל לה גואירה. מדורו ניסה לברוח לחדר מאובטח; הכוחות בנו מבנה אימונים זהה לארמון הנשיאות | פרטים חדשים יוסי נכטיגל | 18:09 בכיר במפלגת השלטון בוונצואלה, תיאר את האירוע כ"חטיפה של הנשיא והגברת הראשונה" שבוצעה תחת הפצצות כבדות. סגנית נשיא ונצואלה, דלסי רודריגז, דיווחה על אבדות בנפש בקרב אזרחים וחיילים ודרשה מהממשל האמריקאי להציג הוכחות לכך שמדורו ורעייתו נותרו בחיים.

( צילום: ארה"ב, DEA )

מנגד, הנשיא טראמפ ציין כי מספר חיילים אמריקאים נפצעו בתקיפות, אך להערכתו לא נרשמו הרוגים בקרב הכוחות הפועלים. הממשל בונצואלה הכריז על מצב חירום וקרא לאזרחים לצאת לרחובות במחאה על מה שהגדיר "מתקפה אימפריאליסטית".

הפעולה הצבאית הנוכחית מהווה שיא של חודשי לחץ ממושכים מצד ממשל טראמפ על ונצואלה. המהלך עורר מחלוקת מיידית במסדרונות השלטון בוושינגטון, כאשר מחוקקים מהמפלגה הדמוקרטית העלו שאלות בנוגע לסמכות המשפטית לביצוע התקיפה ללא אישור הקונגרס. רשות התעופה הפדרלית הוציאה איסור גורף על טיסות באזור מחשש לסיכונים ביטחוניים בעקבות הפעילות המלחמתית.

בעוד שמנהיגי ארגנטינה בירכו על המהלך, מדינות כמו קובה ואיראן גינו בחריפות את התקיפה וכינו אותה מעשה פשע נגד הקהילה הבינלאומית. בתוך ונצואלה, תומכי המשטר יצאו להפגנות בקראקס, בעוד שבאזורים אחרים בעיר נרשמו שיבושי חשמל ורחובות ריקים מאדם בשל החשש מהמשך הלחימה.

נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין קראה לחילופי שלטון שלווים ודמוקרטים לאחר מעצרו של נשיא וונצואלה.

ארה"ב פרסמה תמונה ממעצרו של מדורו, בה הוא נראה לבוש בחליפה ומוקף בשני חיילי DEA - הכוח האמריקני למלחמה בסמים.

נשיא ארה"ב טראמפ כתב היום: "ארצות הברית של אמריקה ביצעה בהצלחה תקיפה בקנה מידה גדול נגד ונצואלה ומנהיגה, הנשיא ניקולס מדורו, אשר נלכד יחד עם אשתו והוטס מהמדינה. מבצע זה בוצע בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק האמריקאיות. פרטים נוספים בהמשך. מסיבת עיתונאים תתקיים היום בשעה 11:00 בבוקר במאר-א-לאגו."