המפקד הבכיר ביותר של צבא ארצות הברית במזרח התיכון, מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) האדמירל בראד קופר, תדרך הלילה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרויות פעולה צבאית נגד איראן - כך מסרו בכיר אמריקני ומקור נוסף המעורה בפרטים.

לפי הגורמים, מדובר בפעם הראשונה שקופר מציג לטראמפ את התוכניות הצבאיות מאז תחילת המשבר בין וושינגטון לטהראן בדצמבר האחרון. בתדרוך השתתף גם יו״ר המטות המשולבים של צבא ארה״ב, הגנרל דן קיין.

בממשל האמריקני מעריכים כי עצם קיום התדרוך, לצד תגבור הכוחות האמריקניים באזור בתקופה האחרונה, מעלה את האפשרות שטראמפ מתקרב להכרעה אם להורות על מהלך צבאי נגד איראן. מקורות אמרו לרשת ABC כי אפשרות של מבצע משותף אמריקני-ישראלי עדיין נמצאת על הפרק.

התדרוך התקיים שעות לאחר סיום סבב השיחות הגרעיניות השלישי בין ארצות הברית לאיראן בז׳נבה, שנחשב בעיני גורמים בממשל להזדמנות האחרונה לקידום פתרון דיפלומטי לפני החלטה צבאית. גורם אמריקני הגדיר את השיחות כ״חיוביות״, אך הדגיש כי נותרו פערים משמעותיים בין הצדדים.

ברקע ההערכות להסלמה אפשרית, סגן נשיא ארצות הברית ג׳יי די ואנס ניסה לשדר מסר מרגיע, והבהיר כי גם אם טראמפ יחליט על תקיפה - לא מדובר במהלך שיגרור את ארצות הברית למלחמה ממושכת במזרח התיכון.

בריאיון ל"וושינגטון פוסט" אמר ואנס כי האפשרויות הנשקלות כוללות תקיפות צבאיות ממוקדות שנועדו “להבטיח שאיראן לא תשיג נשק גרעיני”, לצד המשך המאמצים הדיפלומטיים. לדבריו, “הרעיון שאנחנו הולכים להיות במלחמה במזרח התיכון במשך שנים ללא סוף באופק - אין שום סיכוי שזה יקרה”.

ואנס, יוצא חיל הנחתים ששירת במלחמת עיראק ונחשב לאורך השנים לספקן כלפי התערבויות צבאיות מעבר לים, הדגיש כי גם טראמפ עצמו נוקט גישה זהירה. “אני חושב שכולנו מעדיפים את האופציה הדיפלומטית”, אמר, אך הוסיף כי ההכרעה תלויה בהתנהלות האיראנית.

סגן הנשיא אף התייחס לניסיון העבר של ארצות הברית במזרח התיכון והזהיר מפני חזרה על טעויות, אך הדגיש כי אין להסיק מכישלונות עבר כי יש להימנע לחלוטין משימוש בכוח. “רק בגלל שנשיא אחד פישל בסכסוך צבאי, זה לא אומר שלעולם לא נוכל לעסוק בסכסוך צבאי שוב. אנחנו צריכים להיות זהירים - והנשיא נזהר”, אמר.

לפי דיווחים בארצות הברית, ואנס אף היה מעורב בשיחות פנימיות בממשל סביב האפשרות הצבאית, כאשר במקביל הוא צפוי להיפגש עם שר החוץ של עומאן, בדר אל-בוסעידי, המתווך בין וושינגטון לטהרן, בניסיון לקדם פתרון דיפלומטי ולמנוע הסלמה.

במקביל למגעים המדיניים, ארצות הברית ממשיכה לעבות את נוכחותה הצבאית באזור. נושאת המטוסים האמריקנית “ג׳רלד פורד”, הגדולה בעולם, צפויה להגיע לאזור חיפה, כשהיא נושאת עמה כנף אווירית הכוללת עשרות מטוסי קרב מתקדמים.

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י אמר כי הושגו הבנות בחלק מהנושאים בשיחות בז׳נבה, בעוד שבאחרים נותרו מחלוקות, והודיע כי סבב נוסף צפוי להתקיים בשבוע הבא, לצד דיונים טכניים בין מומחי גרעין.

לצד המתיחות, סוכנות רויטרס דיווחה כי לפי הערכות מודיעין אמריקניות עדכניות אין מידע המצביע על כך שאיראן קרובה להשגת טילים בליסטיים בין-יבשתיים המסוגלים לפגוע בארצות הברית, בניגוד לטענות שהשמיע טראמפ בנאום “מצב האומה”. בבית הלבן הדגישו בתגובה כי האיום האיראני נותר משמעותי.