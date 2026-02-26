הדיווח החשוד על קושנר ואיראן - וההחלטה הדרמטית של טראמפ 

הבית הלבן הודיע למחוקקים כי לא יחשוף חומרים מסווגים שעמדו בבסיס תלונה נגד ראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד, בנוגע לשיחה חשודה של איראנים אודות ג'ארד קושנר.

התלונה מייחסת לגבארד בלימת דוח מודיעיני העוסק בשיחה בין גורמים זרים בנוגע לאיראן ולחתנו של הנשיא.

ממשל טראמפ הודיע רשמית לקונגרס כי ימנע מהמחוקקים גישה למידע מודיעיני מסווג אשר הוביל להגשת תלונה נגד ראש המודיעין הלאומי, טולסי גבארד. הממשל החליט שלא לחלוק את הפרטים המלאים של חקירת "חושף שחיתויות", המאשימה את גבארד בעיכוב מכוון של דוח מודיעיני רגיש משיקולים פוליטיים.

בלשכת ראש המודיעין הלאומי נימקו את המהלך בשימוש ב"חיסיון מנהלי", סמכות המאפשרת לנשיא להסתיר מידע מהרשות המחוקקת. מומחים משפטיים וגורמי מודיעין לשעבר הגדירו את הצעד כחריג ביותר, במיוחד לאור העובדה שהחיסיון הוחל גם כלפי "כנופיית השמונה", קבוצת בכירי הקונגרס המורשית להיחשף לסודות הכמוסים ביותר של המדינה.

במרכז הפרשה עומד דוח של הסוכנות לביטחון לאומי מתחילת שנת 2025, המתעד שיחה בין שני אזרחים זרים. השיחה עסקה באיראן ובמעורבותו של ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא המשמש כשליח מיוחד. נטען כי גבארד מנעה את הפצת המידע בתוך הממשל במשך שמונה חודשים, גם לאחר שהוגשה נגדה תלונה פנימית באביב האחרון.

בכירים בממשל טראמפ דחו את הטענות המופיעות במידע המודיעיני והגדירו אותן כשקריות מיסודן וכ"רכילות ספקולטיבית" על השפעתו של קושנר. לטענת הממשל, חשיפת פרטי השיחה או העברת המידע לקונגרס עלולה לחשוף שיטות מעקב ומקורות מודיעיניים רגישים ביותר של ארצות הברית ובנות בריתה.

בינתיים, קושנר ממשיך להיפגש עם האיראנים כדי להשיג הסכם לעסקת גרעין.