אימן טייסים סינים

בגידה בשחקים? טייס F-35 לשעבר נעצר בחשד שאימן את חיל האוויר הסיני

טייס F-35 לשעבר ומדריך טיסה מוערך נעצר בחשד שאימן את חיל האוויר הסיני ללא היתר כנדרש בחוק | כעת הוא מואשם בבגידה בשבועתו כקצין לאחר שנטען כי העביר ידע צבאי רגיש וסייע לבייג'ינג לשפר את יכולותיה המבצעיות (חדשות בעולם)

מטוס F- 35 | ג'רלד אדי בראון ג'וניור

דרמה בקהילת הביטחון האמריקנית: ג'רלד אדי בראון ג'וניור, טייס קרב בדימוס ומדריך F-35 מוערך שהוביל בעבר משימות קרביות, נעצר בחשד שהעניק שירותי הגנה והדרכה אסורים לטייסים של צבא סין. בראון בן ה-65 נעצר באינדיאנה לאחר חקירה שחשפה כי פעל ללא הרישיון הנדרש ממחלקת המדינה, ובניגוד מוחלט לחוק האמריקני.

לפי כתב האישום, בראון החל לטוות את הקשרים עם גורמים זרים כבר באוגוסט 2023. הוא השתמש במתווך כדי לנהל משא ומתן עם סטיבן סו בין, אזרח סיני שהורשע בעבר בפריצה לרשתות מחשב של קבלני ביטחון אמריקניים במטרה לגנוב מידע צבאי רגיש. בדצמבר 2023 טס בראון לסין, שם שהה עד פברואר 2026, ובמהלך שהותו ענה על שאלות מפורטות ורגישות בנוגע לחיל האוויר של ארה"ב.

התובעת הפדרלית, ג'ינין פירס פירו, מסרה כי בראון הפר את השבועה שנשא כקצין בחיל האוויר והזהירה כי הרשויות ירדפו כל מי שיעביר מומחיות צבאית אמריקנית לידיים זרות. ב-FBI הוסיפו כי המקרה הוא חלק ממאמץ רחב של בייג'ינג לנצל ידע של אנשי צבא אמריקנים כדי לקדם את יכולותיה הצבאיות.

בראון הובא היום (יום חמישי) בפני שופט פדרלי לדיון ראשון בעניינו.

