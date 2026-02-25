ה-F-22 ( צילום: צבא ארה"ב )

על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והדיונים המדיניים מול איראן בסוגיית הגרעין, נחתו אתמול (שלישי) בבסיס חיל האוויר בדרום ישראל 12 מטוסי קרב אמריקאיים מסוג F-22 "רפטור", שהגיעו בטיסה ישירה מבריטניה.

הגעתם של מטוסים אלו אינה עניין שבשגרה; מדובר בחלק מפריסה צבאית רחבה של ארצות הברית במזרח התיכון, הכוללת למעלה מ-150 כלי טיס בבסיסים שונים באזור ובאירופה, במה שנחשב לנוכחות הצבאית האמריקאית הגדולה ביותר באזור מאז שנת 2003. המטוס, המוגדר כנכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, נשלח לאזור כחלק ממסר הרתעתי ברור מול טהרן, במיוחד לאחר שהבית הלבן הזהיר כי הוא מוכן להשתמש בכוח אם איראן לא תתקדם לקראת הסכם שיבטיח את נטישת תוכנית הגרעין שלה. מה שהופך את ה-F-22 למטוס כה ייחודי בנוף התעופה הצבאית הוא השילוב חסר התקדים של חמקנות, מהירות ויכולת תמרון רדיקלית. מדובר במטוס מהדור החמישי שתוכנן במקור להשגת עליונות אווירית מוחלטת, והוא נחשב למתקדם ביותר מסוגו בעולם.

בניגוד למטוסים אחרים, הרפטור נהנה מחתימת מכ"ם קטנה במיוחד "קטנה מזו של דבורה" מה שהופך אותו לכמעט בלתי ניתן לגילוי על ידי מערכות ההגנה של האויב. יכולת זו נשמרת הודות לעיצוב גיאומטרי מיוחד, שימוש בחומרים סופגי קרינה ונשיאת כל החימוש בתוך תאים פנימיים בגוף המטוס כדי למנוע החזר מכ"ם. בנוסף, המכ"ם המתקדם שלו משנה תדרים למעלה מ-1,000 פעמים בשנייה כדי להקשות על האויב לאתר את שידוריו, מה שמאפשר לטייס לאתר, לעקוב ולהשמיד איומים הרבה לפני שהם בכלל מודעים לנוכחותו.

ביצועי המטוס בשחקים הם לא פחות ממדהימים, כשהוא מצויד ביכולת ה-"Supercruise" – טיסה במהירות על-קולית (מעל מאך 1.5) ללא צורך בשימוש במבערים אחוריים זוללי דלק. יכולת זו מעניקה לו טווח פעולה רחב יותר ומהירות תגובה מהירה, תוך שמירה על יתרון ההפתעה והחמקנות.

מעבר למהירות, המטוס מצויד במנועים בעלי נחירים עם הנעה וקטורית, המאפשרים לו לבצע תמרונים חדים וקיצוניים ששום מטוס אחר אינו מסוגל לבצע בקרב צמוד. יכולות אלו הוכחו בתרגילים צבאיים בהם המטוס רשם יחס הפלות דמיוני של 221 מול מטוסי יריב ואפס הפסדים. למרות ייעודו המרכזי לקרבות אוויר, ה-F-22 הוא רב-משימתי ומסוגל לתקוף מטרות קרקעיות בדיוק רב מגובה של 50,000 רגל בעודו טס במהירות על-קולית, מה שמצמצם משמעותית את זמן התגובה של הגנות האויב.

כאשר משווים את ה-F-22 למטוסים מוכרים אחרים כמו ה-F-16 או ה-F-35, ההבדלים בולטים לעין. ה-F-16 הוא מטוס מהדור הרביעי, שחסר את יכולות החמקנות המובנות ואת טכנולוגיית הסופרקרוז של הרפטור. לעומתו, ה-F-35 אמנם חמקן ומתקדם, אך הוא תוכנן כמטוס רב-משימתי ומשלים, בעוד שה-F-22 הוא "מתמחה" בעליונות אווירית עם ביצועי טיסה וכושר תמרון עדיפים.

המורכבות והרגישות של הטכנולוגיה ב-F-22 היא כה גבוהה, עד שהחוק האמריקאי אוסר על ייצואו לאף מדינה בעולם, כולל לבעלות ברית קרובות כמו ישראל, יפן או אוסטרליה, בניגוד ל-F-35 שנמכר למדינות רבות. הגעתו לישראל כעת היא הצהרת כוונות עוצמתית המדגישה את מחויבותה של ארצות הברית לשמור על עליונות צבאית מוחלטת אל מול האיומים המשתנים באזור.