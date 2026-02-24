שני טייסי F-16 אמריקנים זכו בעיטור כוכב הכסף, לאחר ששרדו מארב של טילי קרקע-אוויר ששיגרו החות’ים מעל תימן במרץ 2025 ונמלטו משישה טילים בתוך כ־15 דקות. כך על פי דיווח של האתר Air & Space Forces Magazine.

על פי הדיווח, המטוסים שהשתתפו במבצע "פרש קשוח" נגד הכוחות החות'ים שיגרו טילי AGM-88 HARM נגד מכ״מים לפני שעזבו את האזור. לאחר התקיפה ביצעו החות’ים “SAMbush”, טקטיקה שבה המתינו עד שמטוסי חיל האוויר האמריקני היו בנסיגה ורק אז הפעילו מכ״מים ושיגרו טילים.

אחד הטייסים, לוטננט קולונל ויליאם “סקייט” פארקס, תיאר כי עמדו לרשותם רק 15 עד 20 שניות של התרעה מוקדמת. הטייס פנה ישירות אל טיל שהתקרב אליו, ביצע תמרון הגנתי קיצוני של הרגע האחרון, והטיל חלף מתחת לכנף. לדבריו, הוא היה קרוב מספיק כדי לשמוע את הרעש של הטיל שהחטיא.

הטייס השני, מייג’ור מייקל “דיינג’ר” בלה, צפה בטיל אחר מתקרב אליו וביצע גם הוא תמרון הגנתי של הרגע האחרון. הטיל חלף במרחק שהוערך בכמה מטרים בודדים.

במהלך תמרוני התחמקות בעומסים גבוהים צרכו המטוסים דלק במהירות והסתכנו בכיבוי מנוע מעל שטח עוין. צוות מטוס תדלוק התקדם לעבר אזור האיום ותדלק את השניים בעיצומו של המשבר.

שני המטוסים שבו בשלום לבסיסם, לאחר שלדברי הטייסים הפרידו בינם לבין מוות שניות בודדות בלבד.