מטוס קרב ב-556 ימים: המהפכה האוטונומית שמשאירה אבק ל-F-35

ה-YFQ-44A Fury של חברת אנדוריל - צילום: יצרן ה-YFQ-44A Fury של חברת אנדוריל | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 3:12 ה-YFQ-44A Fury של חברת אנדוריל ( צילום: יצרן )

בעולם התעופה הצבאית, חזונות על מטוסים ללא טייס שישלטו בשמיים נחשבו פעם למדע בדיוני. אך החזון הזה הפך למציאות מדהימה כאשר מטוס ה-YFQ-44A Fury של חברת אנדוריל (Anduril) השלים טיסה היסטורית.

לא מדובר בעוד כלי טיס מרחוק, אלא במטוס הקרב האוטונומי הראשון מהדור הבא שביצע פרופיל משימה מלא ללא כל התערבות אנושית ישירה. ההפתעה הגדולה ביותר היא הפשטות והמהירות. בעוד שפיתוח מטוסי קרב מסורתיים אורך עשורים, אנדוריל הצליחה להפוך תכנון "על דף חלק" לאב-טיפוס טס בתוך 556 ימים בלבד. המטוס תוכנן עם גישת "אוטונומיה תחילה", שבה הבינה המלאכותית היא לב המערכת ולא תוספת מאוחרת. היכולות של ה-Fury הם מרשימות ביותר, המטוס מסוגל להמריא, לטוס למשימה, לבצע אותה ולנחות לגמרי בעצמו. הוא נועד לטוס לצד מטוסי קרב מאוישים (כמו ה-F-35), להרחיב את טווח החיישנים, לשאת נשק ואף "לספוג" טילים במקום טייס אנושי.

ה-YFQ-44A Fury של חברת אנדוריל ( צילום: יצרן )

המטוס תוכנן כך שלא יידרש כמעט לתחזוקה שוטפת. המטרה היא שחיילים צעירים, בני 18, יוכלו לתפעל אותו – פשוט לחמש אותו, לתדלק ולשלוח למשימה, כשכל שאר הבדיקות מבוצעות באופן אוטונומי.

המטוס הוא חלק מתוכנית ה-CCA של חיל האוויר האמריקאי, שמטרתה לייצר "מסה זולה". בעוד שמטוס F-35 עולה הון עתק, ה-Fury צפוי לעלות בין 25 ל-30 מיליון דולר בלבד – כרבע ממחירו של מטוס קרב מאויש. זהו פתרון אסטרטגי מול איומים מורכבים (כמו סין), המאפשר לשלוח מאות ואף אלפי מטוסים חכמים לשדה הקרב מבלי לסכן חיי אדם ובלי לרוקן את תקציב המדינה.

למרות העצמאות המרהיבה שלו, אנדוריל מדגישה כי תמיד יהיה "אדם בלולאה" שיקבל את ההחלטות הסופיות בנוגע לתקיפת מטרות. השילוב בין מהירות הייצור של עמק הסיליקון לבין עוצמה צבאית מציב את ה-Fury כחלוץ של עידן חדש, שבו השמיים כבר לא שייכים רק לטייסים אנושיים.