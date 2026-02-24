כיכר השבת
נזק משמעותי

דרמה בים: מפקד המשחתת האמריקאית הודח לאחר התנגשות מסתורית בקריביים

מפקד משחתת USS Truxtun הוסר מתפקידו לאחר התנגשות עם ספינת אספקה בים הקריבי | תקרית שחיזקה את החששות והסיכונים בתדלוק ימי ומבצעי בצי האמריקאי (חדשות בעולם)

מפקד חיל הים האמריקאי ג'יימס קופי, מפקד משחתת הטילים המונחים מסדרת ארלי בורק USS טרוקסטון, בים במרץ 2025. (צילום: (סיירה בריאנט/חיל הים האמריקאי) )

השלווה של הים הקריבי הופרה בבת אחת ב-11 בפברואר 2026, כאשר המשחתת USS Truxtun התנגשה בספינת האספקה USNS Supply במהלך מבצע תדלוק שגרתי. האירוע הדרמטי, שתועד בווידאו, הראה את המשחתת סוטה בחדות ימינה ופוגעת במרכז ספינת האספקה, מה שהוביל לפציעתם של שני מלחים ולנזק לשני כלי השיט.

אחד-עשר ימים בלבד לאחר התקרית, נפל הפור: אדמירל משנה קרלוס סרדילו הדיח את מפקד המשחתת, קומנדר ג'יימס קופי, מתפקידו. הצי האמריקאי נימק את הצעד בביטוי הטעון "אובדן אמון ביכולתו לפקד", והדגיש כי הצי שומר על הסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור מפקדיו ורואה בהם אחראים כאשר אלו אינם מתקיימים. קופי, שפיקד על הספינה מעט יותר משנה, הועבר לתפקיד מנהלתי זמני בזמן שהחקירה נמשכת.

ספינת המלחמה USS Truxtun התנגשה בספינת סיוע בים הקריבי מוקדם יותר החודש (צילום: חיל הים של ארה"ב)

בעוד ה-USS Truxtun עוגנת כעת בפורטו ריקו לצורך תיקונים והערכת נזקים, קומנדר טיילור אוקלייר מונה למפקד החדש במטרה להשיב את היציבות והביטחון לצוות. התקרית התרחשה בעיצומו של מבצע "חנית דרומית" – משימה קריטית למלחמה בהברחות סמים באזור ונצואלה, שבה נותרה כעת ה-Truxtun כאחת מחמש ספינות בלבד המבצעות את המשימה.

מעבר לנזק הפיזי, ההדחה מהדהדת את תרבות האחריות הנוקשה של הצי האמריקאי, המזכירה כי בים, גם טעות שגרתית לכאורה עלולה להוביל לסיום קריירה ולזעזוע בשורות הפיקוד הגבוה ביותר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר