השלווה של הים הקריבי הופרה בבת אחת ב-11 בפברואר 2026, כאשר המשחתת USS Truxtun התנגשה בספינת האספקה USNS Supply במהלך מבצע תדלוק שגרתי. האירוע הדרמטי, שתועד בווידאו, הראה את המשחתת סוטה בחדות ימינה ופוגעת במרכז ספינת האספקה, מה שהוביל לפציעתם של שני מלחים ולנזק לשני כלי השיט.

אחד-עשר ימים בלבד לאחר התקרית, נפל הפור: אדמירל משנה קרלוס סרדילו הדיח את מפקד המשחתת, קומנדר ג'יימס קופי, מתפקידו. הצי האמריקאי נימק את הצעד בביטוי הטעון "אובדן אמון ביכולתו לפקד", והדגיש כי הצי שומר על הסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור מפקדיו ורואה בהם אחראים כאשר אלו אינם מתקיימים. קופי, שפיקד על הספינה מעט יותר משנה, הועבר לתפקיד מנהלתי זמני בזמן שהחקירה נמשכת.