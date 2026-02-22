מסר לאיראן? שר המלחמה של ארה"ב הניף משקל של 143 קילו 

שר המלחמה מפגין ביצועים מרשמים - צילום: רשתות חברתיות שר המלחמה מפגין ביצועים מרשמים | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:24 שר המלחמה מפגין ביצועים מרשמים ( צילום: רשתות חברתיות )

בעוד הנשיא דונלד טראמפ ויועציו הבכירים דנים באפשרות של תקיפות צבאיות נגד איראן, דמות אחת בממשל מצליחה לגנוב את ההצגה בדרך לא שגרתית.

פיט הגסת', "שר המלחמה" של ארה"ב, נצפה בשבוע האחרון כשהוא מחליף את חדר המצב בחדר הכושר, בסדרת סרטונים שהפכו לוויראליים בחשבונות המדיה החברתית הרשמיים של הממשל. הגסת', ווטרן צבאי בעברו, תועד כשהוא דוחק משקל מרשים של כ-143 קילוגרם בבסיס פורט קמפבל, לקול תשואות החיילים. באחד הסרטונים הוא אף נראה מנסה להרים את המשקל כשבנו המתבגר משמש לו כ"שומר". המפגן הספורטיבי לא עצר שם: הגסת' תועד גם מבצע מתח על עצי דקל בביתו של ד"ר מהמט עוז בפאלם ביץ', וטובל באמבטיית קרח.

הפעילות האינטנסיבית של הגסת' אינה רק עניין של פנאי. הוא התבטא בעבר בחריפות נגד השמנה בקרב חיילים וקצינים, וכינה אותה "איום על הביטחון הלאומי". מבחינתו, הצגת הכושר הגופני היא חלק מ"אתוס הלוחם" שהוא מבקש להנחיל בצבא.

עם זאת, הביקורת לא איחרה לבוא. בעוד שחלק מהגולשים התרשמו מהכוח הפיזי, אחרים תהו האם זהו העיסוק הראוי לרגע כה גורלי. "הוא שר המלחמה, לא משפיען כושר," כתב אחד המגיבים, בעוד כתבת הפנטגון של CNN ציינה את הניגוד החריף בין הרמת המשקולות לבין העובדה שטראמפ מקרב את הצבא לעימות ישיר עם טהרן.

התמונות הללו מתפרסמות בזמן שארצות הברית מעבה את כוחותיה במזרח התיכון עם נושאות המטוסים "אברהם לינקולן" ו"ג'ראלד פורד". הנשיא טראמפ הבהיר כי הוא שוקל תקיפות אוויריות כדי ללחוץ על איראן להגיע להסכם גרעין חדש, והזהיר כי אם לא יושג הסכם, "דברים רעים יקרו".