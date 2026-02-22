התקיפה של איראן בידי ארצות הברית היא עניין של זמן, אך בינתיים המנהיג העליון של איראן, מנצל את הזמן כדי לשמר את הישרדות המשטר הרצחני.

על פי הדיווח לפני זמן קצר (ראשון) ב'ניו יורק טיימס', בתחילת המהומות לפני יותר מחודש, המנהיג העליון, עסק בחיפוש מחליף.

המחליף אותו הוא מצא הוא, עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, בן 67, שכיהן בעברו כמפקד בכיר במשמרות המהפכה.

הצנחתו של לאריג'ני בתקפיד היא השפלה משמעותית עבור נשיא איראן המכהן מסעוד פזשכיאן, שבו המנהיג העליון לא רואה בו נאמן מספיק כדי להחליף אותו.

אך למרות המו"מ שעדיין נמשך, גם באיראן מבינים שמשחקים ב'נדמה' לי ובדיווח צוטטו שישה בכירים מאיראן שמקורבים לחמינאי ומשמרות המהפכה שטענו, כי חמינאי מבין שהתקיפות שיבואו מארצות הברית הן בלתי נמנעות וייתכן, כי גם הוא יחוסל ולכן הוא התחיל לחפש לעצמו יורש.

ולכן, חמינאי שמבין שלא רק הוא יחוסל אלא כל הצמרת השלטונית שלו, מצא את לאריג'אני ועוד קומץ מקורבים והעביר להם סמכויות נרחבות, כדי שאם יקרה מישהו, יהיה מי שישמר את ההנהגה של משמרות המהפכה.

"המנהיג העליון בוטח בו לחלוטין", אמר פרשן איראני המקורב למשטר ל'טיימס', "בגלל הרקורד הפוליטי המרשים של לאריג'אני, חמינאי בטוח כי הוא האיש הנכון וגם בשל מוחו החד והידע הרב שצבר".

חמינאי, כך על פי הדיווח, הציב ארבע שכבות של מי שירש אותו - בפוליטיקה ובצא איראן והוא האציל סמכויות רבות על האנשי מפתח שהוא קבע ובראש יעמוד כאמור לאריג'אני - שהיה האחראי על הדיכוי האכזרי של המהומות לפני יותר מחודש, שלמרות שהוא לא נחשב איש דת - מה שהיה בעבר תנאי סף, חמינאי כאמור סומך עליו במיוחד.

הרקע לתכנון הקפדני של חמינאי, הוא חלק מהלקחים שלמד על בשרו במלחמת 12 הימים עם ישראל, שכבר בתחילתה חוסל הפיקוד הבכיר של איראן ולכן הפעם, הוא רוצה שהכל יעבור בצורה מסודרת, גם אם יחוסלו בכירים מאוד.

מוקדם יותר היום דווח, כי לאחר קרוב לארבעים ימי אבל על עשרות אלפי המפגינים שנטבחו בידי המשטר האיראני בגל המחאה הקודם, המהומות חזרו לרחובות.

על פי הדיווחים המגיעים מאיראן, המחאות חודשו, אמנם בהיקף קטן יותר מהפעם הקודמת, אך הפעם מדובר במחאות המגיעות מהמשפחות האבלות ומסטודנטים צעירים באוניברסיטאות.

המחאות מתקיימות בטקסי האבל הנהוגים אחרי 40 יום וכן בקמפוסים של האוניברסיטאות הגדולות באיראן, כאשר אתמול היה היום הראשון של הסמסטר החדש, ובאוניברסיטאות רבות פרצו מהומות, והסטודנטים קראו לזכור את הנרצחים בטבח המשטר האיראני.

כך באוניברסיטה לטכנולוגיה באיראן, הגיעו סטודנטים עם מדים שחורים וקראו קריאות בעד השאה ונגד משמאות המהפכה, באוניברסטיה מקבילה קראו קריאות נגד חמינאי וקראו להפלתו, כאשר ההפגנה במקום אף הפכה לאלימה.

על פי וול סטריט ג'ורנל, נשיא אוניברסיטת שריף - אוניברסיטה טכנולוגית בטהרן, שם פרצו המהומות, הבהיר כי צריך לנקוט באמצעים חמורים כנגד הסטודנטים שהפרו את הכללים; "חייבים לשדר לעולם שהמצב אצלנו בשליטה ויש שגרת רגילה וברוכה", אמר הנשיא.

דיווחים מטהרן העלו, כי האיראנים ממשיכים במחאה שקטה והם מחכים לשעות החשכה כדי לפתוח במהומות, והם קוראים מהמרפסות ומהחלונות של הבתים קריאות כנגד המשטר, כמו "מוות לרוצחי הילדים", "מוות למנהיג העליון" ועוד.

כמו כן, במסורת השיעית עליה נמנים מרבית תושבי איראן, נוהגים לעשות טקס במלאות 40 יום לפטירה, במהלך הטקסים, קראו המשפחות קריאות משמעותיות נגד המשטר והם אף קוראים מוות לחמינאי.

ב-AFP דווח המצב באיראן ואחד התושבים המבוגרים במדינה שיתף: "אני חושב שהמלחמה היא בלתי נמנעת ואיראן שוב תבצע תקיפה בישראל, אני בקושי ישן בלילה גם כאשר אני נוטל תרופות, הרבה מסביבתי מתקשים להירדם בשבועות האחרונים מפחד המלחמה הקרבה".

"זה כמו לונה פארק", שיתף תושב אחר ואמר: "רגע יש מלחמה, רגע יש הסכם, כל שעה משהו אחר משתנה, אנחנו חיים על השהייה ואנחנו מחכים לראות מה יקרה, קנינו מלא פחיות מזון - טונה ושעועית, עוגיות והרבה מים".

סטיב וויטקוף חשף הלילה (בין שבת לראשון) את התסכול של הנשיא דונלד טראמפ מהעובדה שאיראן לא נכנעה למרות הכוח הצבאי ששלחה ארה"ב למזרח התיכון.

בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' סיפר וויטקוף: "אני לא אשתמש במילה 'מתוסכל' כי הוא יודע שיש לו הרבה חלופות, אבל הנשיא סקרן לדעת מדוע הם לא נכנעו".

לדבריו, טראמפ סקרן לדעת: "מדוע תחת לחץ מהסוג הזה עם כמות הכוח הימי שיש לנו שם, מדוע הם לא באו אלינו ואמרו 'אנחנו מצהירים שאנחנו לא רוצים נשק, וזה מה שאנחנו מוכנים לעשות'. קשה להביא אותם למקום הזה".

על הקווים האדומים של טראמפ, שיתף ויטקוף: "אני חושב שהנשיא - הוא נתן לג'ארד ולי הנחיות לפני שנסענו לשם. היו קווים אדומים: אפס העשרה. אנחנו חייבים לקבל בחזרה את החומר".

ויטקוף הדגיש: "הם אומרים שזה הכול למטרות תוכנית אזרחית, אבל בפועל הם העשירו הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי. הם הגיעו ל-60%, והם כנראה במרחק של שבוע מחומר ברמה תעשייתית לייצור פצצה - וזה כבר מסוכן מאוד. אני לא יכול לאפשר את זה. זה משהו שהם יצטרכו לדבוק בו עד שיוכיחו לנו שהם יודעים להתנהג".

בתוך כך, נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, התבטא הלילה: "אנחנו מסוגלים להתגבר על השלב הנוכחי. הניצחון יהיה שייך לעמנו האיתן", והצהיר: "לא נרכין את ראשנו למרות הלחץ מצד מעצמות העולם".

איברהים עזיזי, ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, כתב הלילה בחשבון ה-X שלו: "ארה"ב יודעת שאיראן לא שואפת למלחמה - אך מיומנת בניהולה, כל פעולה לא שקולה נגד איראן תתקבל בתגובה מצערת. לא ניכנע לאיומים".

בכיר בארצות הברית צוטט אמש ב'חדשות 12' כשאמר: "הנשיא טראמפ יהיה מוכן לקבל עסקה שתהיה משמעותית ושהוא יוכל למכור פוליטית בבית. אם האיראנים רוצים למנוע תקיפה הם צריכים לתת לנו הצעה שאי אפשר לסרב לה. האיראנים ממשיכים להחמיץ את חלון ההזדמנויות. אם הם ישחקו משחקים - לא תהיה לנו הרבה סבלנות".