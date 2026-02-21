רגעי חרדה
ויראלי: הפקח ניסה ללכוד את ההיפופוטם ו...עף באוויר עם הסירה | צפו
סרטון מדרום אפריקה הפך לוויראלי, בו נראה היפופוטם תוקף סירת מנוע והופך אותה | התקרית התרחשה בפארק הלאומי קרוגר, כשפקחים ניסו לתפוס את החיה, שהצליחה להימלט מחווה סמוכה בזמן שיטפון | בסרטון נראה ההיפופוטם הופך את הסירה, והאיש שנמצא בה נופל למים | צפו בתיעוד (מעניין)
