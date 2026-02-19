כיכר השבת
צפו: מובילי הבינה המלאכותית היריבים נתפסו ברגע מביך

שני אנשים סירבו להחזיק ידיים במופגן בכנס בינה מלאכותית: סם אלטמן מ־OpenAI ודאריו אמודי מ־Anthropic | Anthropic נוסדה ב־2021 על ידי דאריו אמודי ועובדים לשעבר ב־OpenAI, שפרשו על רקע מחלוקות במספר נושאים (מעניין)

התקרית במהלך הכנס (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי עודד את הדוברים בכנס הבינה המלאכותית בהודו להצטרף למחווה סמלית של אחדות ולהרים ידיים יחד על הבמה, אך שני אנשים סירבו לעשות זאת במופגן: סם אלטמן מ־OpenAI ודאריו אמודי מ־Anthropic.

השניים, הנחשבים ליריבים באחת התחרויות העסקיות החריפות בעמק הסיליקון, עמדו זה לצד זה עם 13 מנהיגים תאגידיים נוספים, אך שמרו על אגרופיהם המורמים במרחק בולט זה מזה.

הרגע יוצא הדופן תועד במצלמות והופץ בהרחבה ברשתות החברתיות, שם עורר תגובות משועשעות ועוקצניות. משתמשים רבים תיארו את התקרית כסמל ל"מלחמה הקרה של ה־AI" בין OpenAI ל־Anthropic.

בהמשך אמר אלטמן לאתר Moneycontrol כי לא הבין מה מתרחש על הבמה ולא היה בטוח מה מצופה מהמשתתפים לעשות.

Anthropic נוסדה ב־2021 על ידי דאריו אמודי ועובדים לשעבר ב־OpenAI, שפרשו על רקע מחלוקות בנושאי בטיחות, מסחור וסגנון ההנהגה של אלטמן. הקרע בין החברות העמיק מאז והפך לתחרות מסחרית ישירה. השנה אף שידרה Anthropic פרסומות סאטיריות שכללו עקיצה לתוכניות OpenAI לשלב פרסום בתוך צ'אט ג'יפיטי.

