מלחמת ענקים באירופה 

100 מיליארד בסכנה: קרב שליטה בין צרפת לגרמניה מאיים על פרויקט העתיד

פרויקט ענק לפיתוח מטוס קרב אירופי נמצא על סף קריסה בשל עימות חריף בין יצרניות המטוסים בצרפת ובגרמניה. חילוקי דעות על השליטה בפיתוח ודרישות מבצעיות מנוגדות מעמידים בסימן שאלה את עצמאותה הביטחונית של אירופה מול העוצמה האמריקאית (בעולם)

קרב שליטה באירופה (צילום: ב"מ)

סערה ביטחונית חוצת גבולות: המיזם השאפתני ביותר של היבשת האירופית, פרויקט ה-FCAS לפיתוח מטוס קרב מהדור השישי, נמצא בסכנת סגירה ממשית. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס ובכלי תקשורת בפריז, סכסוך תעשייתי מר בין ענקיות התעופה 'דסו' הצרפתית ו'איירבוס' הגרמנית מאיים להטביע תקציב עתק של מאה מיליארד אירו.

במרכז העימות עומד מאבק יוקרה ושליטה: בעוד הצרפתים דורשים הנהגה מלאה על פיתוח המטוס המרכזי בהסתמך על ניסיונם המבצעי, הגרמנים מאשימים אותם בניסיון לדחוק את רגליהם מההסכמים שנחתמו. המתיחות הגיעה לשיאה כאשר מנכ"ל 'דסו' הצהיר בפומבי כי אינו יודע אם המיזם ייצא לפועל, אמירה שהכתה גלים במסדרונות השלטון באירופה.

הפערים אינם רק כספיים אלא גם מהותיים: צרפת מבקשת פלטפורמה שתוכל לשאת נשק גרעיני ולפעול מנושאות מטוסים, בעוד גרמניה כבר רכשה מטוסים אמריקאיים למשימותיה בברית נאט"ו. בתוך כך, גורמים באיטליה מעריכים כי קריסת הפרויקט תשרת את הברית המתחרה של בריטניה ויפן, שכבר מתקדמת בצעדי ענק לעבר ייצור מטוס משלהן.

הפרויקט, שהושק בשנת 2017 כ"מגדלור" של עצמאות ביטחונית אירופית, נראה כעת יותר כזירת התגוששות פוליטית. אם לא יושגו הבנות עד שנת 2026, אירופה עלולה למצוא את עצמה תלויה לחלוטין בטכנולוגיה אמריקאית, בעוד התעשיות המקומיות נותרות מאחור בקרב על השמיים.

