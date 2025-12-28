בימים האחרונים עולם התעופה חזה ברגע מכונן ששינה את פני הלוחמה האווירית. לראשונה בתולדות ההיסטוריה, שני מטוסי קרב בלתי מאוישים של טורקיה מדגם Bayraktar KIZILELMA ביצעו טיסת מבנה קרובה ואוטונומית לחלוטין, ללא כל התערבות אנושית.

בניסוי הדרמטי שנערך במרכז הטיסה AKINCI בצ'ורלו, אבות הטיפוס PT3 ו-PT5 המריאו בזה אחר זה והשתלבו במבנה הדוק בשמיים. בזכות אלגוריתמים של "אוטונומיה חכמה" שפותחו על ידי צוות המהנדסים של Baykar, המטוסים תיאמו את תנועותיהם בדיוק מרהיב, כשהם מדמים משימת סיור אווירי קרבי (CAP) – אחת המשימות המורכבות ביותר המבוצעות כיום על ידי טייסי קרב אנושיים.

פריצת הדרך הזו היא הרבה מעבר לטיסת ראווה. היא מסמנת את המעבר של משימות הגנה אווירית קריטיות לידי ציים אוטונומיים המסוגלים לפעול בתיאום מושלם תחת "מנהיג" דיגיטלי. הישג זה מצטרף להצלחה הכבירה של הקיזילמה מנובמבר 2025, אז הפך למטוס הבלתי מאויש הראשון בעולם שהשמיד מטרה אווירית באמצעות טיל אוויר-אוויר מעבר לטווח הראייה.

כפי שסיכם זאת מנכ"ל החברה, חאלוק בירקטאר: "אנחנו לא מעתיקים, אנחנו ממציאים; אנחנו לא אלו שעוקבים, אלא אלו שאחריהם כולם עוקבים".