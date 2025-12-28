כיכר השבת
הצצה למלחמה הבאה

לא מדע בדיוני: מטוסי קרב אוטונומיים של טורקיה ביצעו תמרונים מורכבים בשמיים | צפו 

שני מטוסי קרב בלתי מאוישים טורקיים ביצעו לראשונה בעולם טיסת מבנה אוטונומית מלאה | פריצת הדרך הדרמטית של חברת Baykar מסמנת את עתיד הלוחמה האווירית, שבו בינה מלאכותית וציי כטב"מים חכמים מחליפים משימות קרב מאוישות (חדשות צבא)

שני מטוסי קרב בלתי מאוישים של טורקיה מדגם Bayraktar KIZILELMA (צילום: רשתות ערביות)

בימים האחרונים עולם התעופה חזה ברגע מכונן ששינה את פני הלוחמה האווירית. לראשונה בתולדות ההיסטוריה, שני מטוסי קרב בלתי מאוישים של טורקיה מדגם Bayraktar KIZILELMA ביצעו טיסת מבנה קרובה ואוטונומית לחלוטין, ללא כל התערבות אנושית.

בניסוי הדרמטי שנערך במרכז הטיסה AKINCI בצ'ורלו, אבות הטיפוס PT3 ו-PT5 המריאו בזה אחר זה והשתלבו במבנה הדוק בשמיים. בזכות אלגוריתמים של "אוטונומיה חכמה" שפותחו על ידי צוות המהנדסים של Baykar, המטוסים תיאמו את תנועותיהם בדיוק מרהיב, כשהם מדמים משימת סיור אווירי קרבי (CAP) – אחת המשימות המורכבות ביותר המבוצעות כיום על ידי טייסי קרב אנושיים.

פריצת הדרך הזו היא הרבה מעבר לטיסת ראווה. היא מסמנת את המעבר של משימות הגנה אווירית קריטיות לידי ציים אוטונומיים המסוגלים לפעול בתיאום מושלם תחת "מנהיג" דיגיטלי. הישג זה מצטרף להצלחה הכבירה של הקיזילמה מנובמבר 2025, אז הפך למטוס הבלתי מאויש הראשון בעולם שהשמיד מטרה אווירית באמצעות טיל אוויר-אוויר מעבר לטווח הראייה.

כפי שסיכם זאת מנכ"ל החברה, חאלוק בירקטאר: "אנחנו לא מעתיקים, אנחנו ממציאים; אנחנו לא אלו שעוקבים, אלא אלו שאחריהם כולם עוקבים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

