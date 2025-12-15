עד 200 ק"מ באיכות - שימוש במערכת ASELFLIR-600 האלקטרו-אופטית ( צילום: רשתות חברתיות )

כלי הטיס הבלתי מאויש הקרבי (UCAV) Bayraktar Akinci השלים בהצלחה טיסות מבחן ביצועים תוך שימוש במערכת ASELFLIR-600 האלקטרו-אופטית החדשה של חברת אסלסאן (Aselsan). המבחנים הדרמטיים הדגימו יכולות גילוי מרשימות בטווחים המגיעים עד 200 קילומטרים (124.2 מייל).

מערכת ASELFLIR-600 היא מערכת אלקטרו-אופטית לסיור, מעקב וייעוד מטרות (EOTS), המיועדת לפלטפורמות הנעות בגובה רב ובעלות שהייה ממושכת. במהלך טיסות המבחן, המערכת הוכיחה את יכולתה ללכוד תמונות חדות ומפורטות במיוחד גם בטווחים קיצוניים, תוך שמירה על ייצוב מצוין. בין היתר, המערכת צילמה תמונות ברורות ממרחקים של 35 קילומטרים, 140 קילומטרים, 147 קילומטרים ו-200 קילומטרים. צילום אחד אף נלקח ממרחק של 200,403 מטרים.

מל"ט חמוש במערכת ASELFLIR-600 ( צילום: מסך )

המערכת האלקטרו-אופטית של 25 אינץ' מצוידת באינפרה-אדום גל קצר ושילוב של מצלמת יום ברזולוציה גבוהה (1920x1080), מה שמאפשר צילום צבעוני, חד ומפורט גם בתנאים מבצעיים מאתגרים. בנוסף, היא מכילה מצלמת חום HD ברזולוציה של 1280x1024, וכוללת יכולת ייעוד מטרה באמצעות לייזר.

יו"ר נשיאות התעשייה הביטחונית (SSB), האלוק גורגון, הצהיר כי ההישג משקף את יכולותיה הגדלות של טורקיה בתחום הטכנולוגיות האלקטרו-אופטיות. גורגון הדגיש כי המערכות המקומיות הללו אינן רק עונות על צורך לאומי, אלא הפכו את טורקיה "לאחת המדינות שמשנות את כללי המשחק" בתחום ההגנה העולמי.

לדבריו, מערכות ASELFLIR-600 נמנות כיום עם הפתרונות האלקטרו-אופטיים המתקדמים ביותר בעולם, והן מוכיחות את עצמן בשטח באמינות וביצועים. גורגון סיכם את ההצלחה כתוצר טבעי של "רצון נחוש, אינטלקט הנדסי חזק והחלטות אסטרטגיות שנתקבלו בזמן הנכון". לדבריו, טורקיה ממשיכה בנחישות לבנות את "החיישן שלה, המערכת שלה והנתיב הטכנולוגי שלה".