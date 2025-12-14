חברת סמארטשוטר (SMARTSHOOTER), מפתחת ויצרנית ישראלית מובילה של מערכות בקרת ירי, חתמה לאחרונה על חוזה לאספקת מערכות ה-SMASH 3000 מתוצרתה לצבא אוסטרליה, עבור צרכי הערכה ובחינה. הזמנה זו מהווה אבן דרך משמעותית עבור החברה, המרחיבה את נוכחותה האסטרטגית באזור אסיה-פסיפיק.

החוזה נחתם כחלק מפרויקט LAND 156 LOE 2 של הצבא האוסטרלי, שמטרתו רכישת מערכות ללחימה יעילה נגד אמצעים אוויריים לא מאוישים קטנים (C-sUAS), נוכח הגידול המהיר באיום מצד רחפנים מסחריים וצבאיים זעירים.

השילוב המנצח: בינה מלאכותית בשירות הלוחם

מערכת ה-SMASH 3000 היא מערכת בקרת הירי הקלה ביותר של סמארטשוטר, המופעלת באמצעות מכשירי כף יד סטנדרטיים. היתרון הטכנולוגי המובהק שלה טמון בשילוב מתקדם של: בינה מלאכותית (AI). ראייה ממוחשבת ואלגוריתם מעקב פורץ דרך.

לפי דיווח (קרדיט לאיל בוגוסלבסקי), טכנולוגיה זו מאפשרת לכוחות טקטיים לזהות, לעקוב ולחסל במדויק מגוון רחב של איומים אוויריים וקרקעיים, והוכחה בשדה הקרב כפתרון חיסול אמין נגד רחפנים. השימוש במערכת מגדיל באופן משמעותי את הסתברות הפגיעה ומפחית את הסיכון לפגיעה סביבתית מיותרת.

הערכה קפדנית ושיתוף מטרות

תהליך ההערכה הקפדני של ה-SMASH 3000 נועד לבחון את עמידתה בסטנדרטים התפעוליים המחמירים הנדרשים להגנה ניידת לטווח קצר נגד רחפנים. הדגש המרכזי הוא יכולת המערכת לשמש יחידות יבשתיות מבוזרות הפועלות בסביבות מרוחקות ומאתגרות.

המערכת המסופקת לצבא האוסטרלי כוללת גם יכולות מודעות מצבית מתקדמות, המאפשרות שיתוף מטרות בזמן-אמת בין לוחמים שונים. יכולת זו משפרת באופן דרמטי את התיאום המבצעי ואת היעילות בשדה הקרב על ידי יצירת תמונת מצב אחודה ומשותפת.

לכלן מרסר, מנהל אזור אוסטרליה וניו זילנד של סמארטשוטר, ציין כי הזמנה זו מגיעה לאחר שהצבא האוסטרלי כבר ביצע הערכה משמעותית למערכות קודמות, וכי קיים פוטנציאל ברור לרכישות המשך, מה שממחיש את אמון הצבא האוסטרלי בטכנולוגיה הישראלית.