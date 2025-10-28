טורקיה חתמה אמש (שני) על עסקת נשק משמעותית עם בריטניה לרכישת 20 מטוסי קרב מסוג יורופייטר טייפון (Eurofighter Typhoon). שווי העסקה מוערך ב-10.66 מיליארד דולר (או עד 8 מיליארד ליש"ט), והיא תוארה על ידי משרד ראש הממשלה הבריטי כ"עסקת ייצוא מטוסי הקרב הגדולה ביותר מזה דור".

העסקה גובשה במהלך פגישה בין נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן לראש ממשלת בריטניה. משרד ההגנה הטורקי ציין כי מאמצי הרכישה של מטוסי יורופייטר טייפון נוספים (12 מטוסים מקטאר ומעומאן) נעשים "כחלק ממאמצים לגשר על הפער מול יריבות אזוריות כמו ישראל

מטוסי הטייפון הם מטוסי קרב מהדור הרביעי. הרכישה משמשת עבור טורקיה כצעד זמני כדי לחזק את צי המטוסים שלה עד שמטוס הקרב הטורקי שפותח באופן מקומי, ה-KAAN מהדור החמישי, יהפוך למבצעי. גורמים רשמיים בטורקיה הצהירו כי בכוונתם לרכוש 120 מטוסי קרב בסך הכול כדי לתגבר את הצי שלהם. כחלק ממאמצים אלה, טורקיה מנהלת משא ומתן לרכישת מטוסי טייפון משומשים גם מעומאן ומקטר.

החיזוק הטורקי מגיע על רקע האתגרים שעמדו בפני חיל האוויר הטורקי בשנים האחרונות, כולל אישור מאוחר של גרמניה לעסקה בשל מתחים פוליטיים, וכן הדחתו של ארדואן מתוכנית מטוסי ה-F-35 האמריקאית המתקדמת עקב רכישת מערכות הטילים הרוסיות S-400.

ראש ממשלת בריטניה סטארמר הדגיש את חשיבות העסקה לביטחון נאט"ו, באומרו: "זהו האגף הדרום-מזרחי של נאט"ו, ולכן היכולת הזו הנעולה יחד עם הממלכה המאוחדת חשובה מאוד גם לנאט"ו". המטוסים הראשונים שהוזמנו במסגרת הסכם זה צפויים להגיע לאנקרה בשנת 2030.