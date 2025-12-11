בהודאה נדירה, בכיר בממסד האיראני חשף כי תאגיד השידור הממלכתי (IRIB) הפיץ מידע כוזב במהלך המלחמה הקצרה והאינטנסיבית ביוני 2025. מנכ"ל ה-IRIB, פיימאן ג'בלי, הודה בפומבי כי הדיווחים הסנסציוניים על הפלת מטוס חמקן ישראלי מדגם F-35 היו "חסרי בסיס לחלוטין".

הטענות השערורייתיות, שפורסמו בשיא הקונפליקט על ידי IRIB וסוכנויות אחרות, טענו כי יחידות ההגנה האווירית האיראניות יירטו והשמידו עד חמישה מטוסי F-35I "אדיר. מטוסי הדור החמישי המתקדמים של חיל האוויר של ישראל. הדיווחים לוו בתמונות מפוקפקות ובסיפורים מומצאים, כולל סיפור מפוברק על לכידת טייסת בשם "שרה אהרונוט".

אולם, הראיות קרסו במהירות תחת בדיקה: תמונות ההריסות היו זיופים "רשלניים במיוחד", וניתוח זיהוי פלילי חשף כי קטעי וידאו רבים היו למעשה זיופי AI עמוקים.

ההודאה של ג'בלי, שהתקיימה בפני קהל של סטודנטים, הגיעה לאחר שסטודנטית האשימה את רשות השידור בכך שאזרחי איראן נאלצו ללמוד על המלחמה דווקא דרך ערוץ אל-ג'זירה הקטארי.

ג'בלי הביע חרטה כשאמר: "דבר אחד פגע באמינות שלנו, וזה היה הפלת מטוסי ה-F-35". הוא הדגיש כי מכיוון שלא היו נוכחים בשמיים כדי לחזות באירוע, הדיווחים השגויים "פגעו באמינותנו".

למרות ההודאה בפגיעה באמינות, ג'בלי המשיך לטעון בנאומו כי איראן בכל זאת הצליחה לפגוע ב"מערכת המחשבים" של ישראל ו"היממה את העולם באמצעות ההתנגדות".