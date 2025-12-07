הרשויות באיראן עצרו מארגני מרתון שנערך באי קיש, בדרום המדינה, לאחר שהתפרסמו באינטרנט תמונות של נשים שהשתתפו במירוץ ללא כיסוי ראש.

המעצרים בוצעו בשבת, על רקע ביקורת גוברת מצד שמרנים במדינה, המאשימים את הרשויות בכשל באכיפת החוק המחייב נשים לעטות חיג’אב.

על פי אתר החדשות של מערכת המשפט הממשלתית "מיזאן", נעצרו שניים מהאחראים המרכזיים על האירוע, שמשך כ-5,000 משתתפים. נגד המארגנים נפתח תיק פלילי.

הפרקליטות ציינה כי "למרות אזהרות קודמות לגבי הצורך לעמוד בחוקים ובתקנות הקיימות במדינה, וכן בעקרונות דתיים, מסורתיים ומקצועיים, האירוע התקיים באופן שהפר את הצניעות הציבורית". בהמשך הוסיפו הרשויות כי "בהתחשב בהפרות שהתרחשו, נפתח תיק פלילי נגד האחראים של האירוע".

מוקדם יותר, כלי תקשורת שמרניים גינו את המרוץ, והגדירו אותו כ'לא מוסרי' ומזלזל בחוקים האסלאמיים.

למרות החובה של נשים באיראן לכסות את שיערן וללבוש בגדים צנועים בציבור, האכיפה של חוק החיג’אב ירדה מאז ההפגנות ב‑2022 בעקבות מותה במעצר של מהסא אמיני, צעירה שנעצרה ועונתה לאחר שהואשמה בכך שלא לבשה את החיג'אב שלה כראוי.

רוב חברי הפרלמנט האשימו לאחרונה את מערכת המשפט בכשל באכיפת החוק, והיועץ המשפטי הראשי, גולהמוסיין מוסני אג'י, קרא לאכיפה מחמירה יותר. ממשלתו של הנשיא מסעוד פזשכיאן סירבה לאשר חוק שעבר בפרלמנט, שהטיל עונשים חמורים על נשים שאינן מצייתות לקוד הלבוש.