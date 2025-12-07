כיכר השבת
חוק החיג'אב

סערה באיראן: מאות נשים רצו במרתון ללא כיסוי ראש, המארגנים נעצרו

הרשויות באיראן עצרו מארגני מרתון שנערך בדרום המדינה, לאחר שהתפרסמו תמונות של נשים שהשתתפו במירוץ ללא כיסוי ראש | המעצרים בוצעו על רקע ביקורת גוברת מצד שמרנים במדינה, המאשימים את הרשויות בכשל באכיפת החוק המחייב נשים לעטות חיג’אב (בעולם)

נשים שהשתתפו בלי כיסוי ראש במרתון באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

הרשויות ב עצרו מארגני מרתון שנערך באי קיש, בדרום המדינה, לאחר שהתפרסמו באינטרנט תמונות של נשים שהשתתפו במירוץ ללא כיסוי ראש.

המעצרים בוצעו בשבת, על רקע ביקורת גוברת מצד שמרנים במדינה, המאשימים את הרשויות בכשל באכיפת החוק המחייב נשים לעטות חיג’אב.

על פי אתר החדשות של מערכת המשפט הממשלתית "מיזאן", נעצרו שניים מהאחראים המרכזיים על האירוע, שמשך כ-5,000 משתתפים. נגד המארגנים נפתח תיק פלילי.

הפרקליטות ציינה כי "למרות אזהרות קודמות לגבי הצורך לעמוד בחוקים ובתקנות הקיימות במדינה, וכן בעקרונות דתיים, מסורתיים ומקצועיים, האירוע התקיים באופן שהפר את הצניעות הציבורית". בהמשך הוסיפו הרשויות כי "בהתחשב בהפרות שהתרחשו, נפתח תיק פלילי נגד האחראים של האירוע".

מוקדם יותר, כלי תקשורת שמרניים גינו את המרוץ, והגדירו אותו כ'לא מוסרי' ומזלזל בחוקים האסלאמיים.

למרות החובה של נשים באיראן לכסות את שיערן וללבוש בגדים צנועים בציבור, האכיפה של חוק החיג’אב ירדה מאז ההפגנות ב‑2022 בעקבות מותה במעצר של מהסא אמיני, צעירה שנעצרה ועונתה לאחר שהואשמה בכך שלא לבשה את החיג'אב שלה כראוי.

רוב חברי הפרלמנט האשימו לאחרונה את מערכת המשפט בכשל באכיפת החוק, והיועץ המשפטי הראשי, גולהמוסיין מוסני אג'י, קרא לאכיפה מחמירה יותר. ממשלתו של הנשיא מסעוד פזשכיאן סירבה לאשר חוק שעבר בפרלמנט, שהטיל עונשים חמורים על נשים שאינן מצייתות לקוד הלבוש.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר