כיכר השבת
המשטר במצוקה

רועדים במחסומים: כך נראים אנשי הבסיג' אחרי מתקפת כטב"מים | צפו

בתיעודים מטהרן נראים אנשי הבסיג' מתבוננים בשמיים בחשש מפגיעות כטב"מים של ארה"ב וישראל | המשטר החליט בימים האחרונים לפזר את מחסומי הדרכים ונקודות הביקורת ברחבי העיר, כדי להפחית את סיכון הפגיעה (בעולם) 

לוחמי הבסיג' מסתכלים לשמיים בחשש (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בתיעודים מטהרן נראים אנשי הבסיג' העומדים על המשמר מתבוננים בשמיים באופן קבוע, בחשש ככל הנראה מפגיעות כטב"מים של וישראל שאירעו בימים האחרונים במדינה.

במקביל, מקור בטהרן מסר ל'כאן חדשות' כי בימים האחרונים נרשם שינוי בהיערכות כוחות הביטחון האיראניים ברחובות הבירה.

לדבריו, בעקבות מתקפות הכטב״מים האחרונות החליט המשטר לפזר את מחסומי הדרכים ונקודות הביקורת של אנשי הבסיג' ומשמרות המהפכה ברחבי העיר, כך שכבר אינם מוצבים בריכוזים גדולים כפי שהיה בעבר.

לדברי המקור, בחלק מהמחסומים מוצבים כיום שני אנשי ביטחון בלבד, ולעיתים מספר האזרחים הנמצאים בסביבה אף גדול ממספר אנשי הביטחון. ההערכה היא כי מדובר בניסיון לצמצם את הסיכון ליצירת מטרות מרוכזות לתקיפות.

עם זאת, אותו מקור מציין כי למרות המתח והשינויים בפריסה בשטח, השליטה עדיין נמצאת בידי המשטר. לדבריו, גם אם יתפתחו מוקדי מחאה בתוך , מערכת הביטחון של הרפובליקה האסלאמית ערוכה להתמודד עמם.

הדברים עולים בקנה אחד עם דיווח שלפיו אמנם נרשמו מקרים של עריקות בקרב כוחות הביטחון האיראניים, אך עדיין מדובר במספרים מצומצמים שאינם מאיימים בשלב זה על יציבות השלטון.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

