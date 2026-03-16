צוות ספינת דנה לפני ואחרי ( צילום: רשתות ערביות )

ביום שישי האחרון הועברו גופותיהם של 84 המלחים מבית החולים הלאומי בגאלה שבסרי לנקה, שם נשמרו במקררים מיוחדים, אל נמל התעופה הבינלאומי "מטאלה רג'פקסה".

המבצע בוצע בליווי משטרתי כבד ובהתאם לצו בית משפט מקומי שהורה על שחרור הגופות לשגרירות איראן. המטוס, שנשלח במיוחד על ידי איראן, עצר בדרכו חזרה בעיר קוצ'י שבהודו כדי לאסוף מלחים איראנים נוספים ותיירים שנתקעו במדינה, ומשם המשיך ליעדו הסופי בטהראן. האירוע התרחש ב-4 במרץ 2026, כאשר ספינת המלחמה האיראנית IRIS Dena עשתה את דרכה חזרה מאימון צבאי משותף בהודו. הספינה הותקפה על ידי טורפדו שנורה מצוללת אמריקנית במרחק של כ-40 קילומטרים מחופי דרום סרי לנקה, במים בינלאומיים.

הספינה האיראנית דנה ( צילום: רשתות ערביות )

על פי מקורות רשמיים, על סיפון ה"דנה" היו ככל הנראה 130 אנשי צוות בעת הטביעה. פרט מטלטל שנחשף מציין כי לספינה ניתנו לפחות שתי אזהרות לפינוי הצוות לפני שירדה למצולות, אך המלחים לא הורשו לנטוש את כלי השיט. שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', תיאר את האירוע כ"מוות שקט" של ספינת המלחמה, בעוד שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, הגדיר את התקיפה כ"זוועה בלב ים" והזהיר כי ארה"ב תתחרט על התקדים שקבעה.

חיל הים של סרי לנקה הצליח לחלץ 32 מלחים מהמים, אשר פונו לקבלת טיפול רפואי. נכון לעכשיו, 22 מהם שוחררו מבית החולים ומוחזקים בבסיס חיל האוויר בדרום האי, בנפרד מצוותי ספינות איראניות אחרות השוהות באזור.

סרי לנקה מארחת כיום סך של 251 מלחים איראנים, כולל צוות הספינה IRIS Bushehr שמצאה מקלט בנמליה יום לאחר התקיפה. הממשל בקולומבו הבהיר כי הניצולים יישארו בסרי לנקה לעת עתה וכי הטיפול בהם יתבצע בהתאם למחויבויותיה הבינלאומיות של המדינה.

התקרית הובילה לשיבושים קשים בנתיבי הסחר הימיים, במיוחד במצר הורמוז, שם איראן החלה להפעיל לחץ כבד על כלי שיט בתגובה לתקיפה.