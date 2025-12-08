"אדם אחד כל שעתיים" | זו המדינה שמובילה בעולם בהוצאות להורג

חודש נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה קיצונית באיראן - עדות למדיניות מכוונת של אלימות ממלכתית המופעלת על ידי מערכת המשפט והביטחון האיראנית.

על פי הדיווחים, המשטר תלה בתקופה זו לפחות 336 בני אדם, ובכך רשם את המספר החודשי הגבוה ביותר של הוצאות להורג מזה קרוב לארבעה עשורים. נתון זה מעיד על כך שבתקופות האינטנסיביות ביותר בחודש, המשטר הוציא להורג כמעט אדם אחד מדי שעתיים.

גל ההוצאות להורג חסר התקדים הזה מתרחש על רקע לחצים פנימיים וחיצוניים גוברים על המשטר – קריסה כלכלית, תסיסה חברתית וגינוי בינלאומי. במקום לשפר את המצב, הרשויות מגיבות באמצעות הסלמת אמצעי הענישה והשתקת התנגדות.

עונש המוות הפך למכשיר מרכזי של דיכוי, המשמש לא רק נגד מורשעים בפלילים אלא גם לחיסול יריבים פוליטיים, מיעוטים אתניים ודתיים, ואנשים המקושרים לקבוצות אופוזיציה.

ההוצאות להורג מבוצעות לעיתים קרובות המוניות ובסתר. בנובמבר 2025 דווח על הוצאות להורג קבוצתיות, בהן נתלו בין 10 ל-24 אסירים ביום אחד בבתי כלא שונים. מעשים אלו, הכוללים גם הוצאות להורג פומביות, הם חלק מאסטרטגיה מחושבת של טרור מדינתי, שנועדה ליצור אקלים של פחד.