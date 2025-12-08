"אדם אחד כל שעתיים" | זו המדינה שמובילה בעולם בהוצאות להורג

חודש נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה קיצונית באיראן - עדות למדיניות מכוונת של אלימות ממלכתית המופעלת על ידי מערכת המשפט והביטחון האיראנית.
על פי הדיווחים, המשטר תלה בתקופה זו לפחות 336 בני אדם, ובכך רשם את המספר החודשי הגבוה ביותר של הוצאות להורג מזה קרוב לארבעה עשורים. נתון זה מעיד על כך שבתקופות האינטנסיביות ביותר בחודש, המשטר הוציא להורג כמעט אדם אחד מדי שעתיים.
גל ההוצאות להורג חסר התקדים הזה מתרחש על רקע לחצים פנימיים וחיצוניים גוברים על המשטר – קריסה כלכלית, תסיסה חברתית וגינוי בינלאומי. במקום לשפר את המצב, הרשויות מגיבות באמצעות הסלמת אמצעי הענישה והשתקת התנגדות.
עונש המוות הפך למכשיר מרכזי של דיכוי, המשמש לא רק נגד מורשעים בפלילים אלא גם לחיסול יריבים פוליטיים, מיעוטים אתניים ודתיים, ואנשים המקושרים לקבוצות אופוזיציה.
ההוצאות להורג מבוצעות לעיתים קרובות המוניות ובסתר. בנובמבר 2025 דווח על הוצאות להורג קבוצתיות, בהן נתלו בין 10 ל-24 אסירים ביום אחד בבתי כלא שונים. מעשים אלו, הכוללים גם הוצאות להורג פומביות, הם חלק מאסטרטגיה מחושבת של טרור מדינתי, שנועדה ליצור אקלים של פחד.
קורבנות הדיכוי וסימני ההתנגדות
במהלך חודש אחד, בין הנתלים היו 9 נשים. יתרה מכך, מקרים של אסירים פוליטיים, כמו מהדי ופאי-סאני ורזא עבדלי, מדגימים את השימוש השיטתי בגזר דין מוות כדי לחסל התנגדות, לעיתים קרובות תוך הכחשת גישה לעורכי דין ושימוש בעינויים כדי להוציא הודאות בכפייה.
ההסלמה הדרמטית באיראן, שבה הוצאו להורג מעל 1,470 אנשים מתחילת שנת 2025 (לפי לוח השנה הפרסי), הולידה תנועת התנגדות אזרחית גוברת: קמפיין "לא להוצאות להורג בימי שלישי". קמפיין זה, שהושק על ידי אסירים פוליטיים, התרחב ל-55 בתי כלא ברחבי איראן ומייצג מעשה שבועי של התרסה קולקטיבית נגד "מכונות המוות" של המשטר.
הקהילה הבינלאומית, כולל עצרת האו"ם, גינתה את העלייה החדה והחסרת התקדים בהוצאות להורג, תוך הדגשת השימוש בהן כאמצעי להשתקת התנגדות ודיכוי מחאות שלום. גורמי זכויות אדם קוראים להתערבות מיידית כדי לעצור את מעשי ההרג האלה ולדרוש אחריות על פשעים נגד האנושות.
