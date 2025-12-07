פחות משנה לאחר הדחתו והימלטותו למוסקבה, סרטונים חסויים של נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, נחשפו והם חושפים סדקים עמוקים של ציניות ובוז בתוך המעגל הפנימי של השלטון. ההקלטות, ששודרו בסוף שבוע שעבר נחשפו על ידי רשת אל-ערבייה, הן משנת 2018 במהלך סיור שערך אסד בע'וטה המזרחית, שטח שהיה בשליטת כוחות האופוזיציה עד ראשית אותה שנה.

התיעוד הנדיר מציג את אסד מנהל שיחות פרטיות ברכבו עם יועצתו לתקשורת לונא אל-שיבל, כשהוא מעליב בבוטות את המדינה ואזרחיה. בשיא התיעוד, נשמע אסד לועג לאזור המצולק של ע'וטה, שם לפי חוקרי האו"ם בוצעו פשעים נגד האנושות כולל הרעבת אזרחים, כשהוא אומר בצחוק: "אלו-הים ארורה אבו אל-ע'וטה"

ע'וטה היא רצועה כפרית הסמוכה לדמשק, שבעבר שימשה “החגורה הירוקה” של הבירה הסורית. בזמן המלחמה הפכה האזור לאחד ממוקדי הקרבות הקשים והמצור הארוך ביותר בסוריה.

הזלזול לא הוגבל לאזור ספציפי; אסד אף שיתף בתחושותיו לגבי המצב בסוריה ככלל: "אני לא מרגיש רק בושה, אני מרגיש גועל נפש", והוסיף ותהה, "לא רק בושה, אתה גם מרגיש גועל, זו המדינה שלנו?". הוא אף נשמע לועג לפלחי ציבור הממשיכים להשקיע "כסף בבניית מסגדים כשהם אינם יכולים להרשות לעצמם לאכול".

ההקלטות חושפות גם כיצד אסד ואל-שיבל לגלגו על חיילים סורים נאמנים שהצדיעו ונישקו את ידו של הנשיא במהלך האירועים. "כולם רוצים לנשק את הידיים", אומרת אל-שיבל בצחוק.

לעג מיוחד הופנה גם כלפי האלוף סוהייל אל-חסן, מפקד כוחות ה'נמר', אל-שיבל סיפרה כיצד אל-חסן הצטלם על הר קסיון כשהוא "מגובה במלווים רוסים", וציינה בלעג כי "בקושי סיימנו עם הכינוי 'אריה הדיפלומטיה', עכשיו 'נמר קסיון'". אסד, מצדו, תיאר את הגנרל כ"איש של תיאוריות מוזרות", ואף נשמע מתבדח על האפשרות שיצטרך לשנות את שם משפחתו שלו "לשם של חיה אחרת".

אל-שיבל גם לא חסכה ביקורת על חזבאללה, ששלח אלפי לוחמים לתמוך בכוחותיו של אסד בסוריה. היא טענה כי "חזבאללה נהג להתפאר שהם אדוני לחימת הרחוב. עכשיו הם נעלמו. אנחנו לא שומעים עליהם".

הבוז שרחש השליט דאז, אסד, כלפי כל מרכיבי המדינה שעליה שלט במשך עשרות שנים, מעורר חלחלה, כאשר נשאלה אל-שיבל כיצד הוא מרגיש למראה כרזותיו ברחובות, השיב אסד: "בכנות, אני לא מרגיש כלום... העיניים שלי לא רואות אותם, וגם לא המוח שלי".