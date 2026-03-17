כיכר השבת
הפרוקסי האיראני

ארה"ב מכה בעיראק: 45 מחבלים חוסלו - והקשר הדרמטי לחוקרת אליזבת צורקוב

מאז פרוץ המלחמה מול איראן בסוף פברואר, עיראק הפכה לזירה בוערת של חילופי מהלומות בין צבא ארצות הברית למיליציות הפרו-איראניות | בלב המהומה, חיסולו של בכיר "גדודי חיזבאללה" שהיה אמון על חטיפתה של החוקרת אליזבת צורקוב בבגדאד (העולם הערבי)

45 פעילי טרור השייכים ל"כוחות ההגנה הלאומית" (NDF) הנתמכים על ידי איראן, כולם חוסלו על ידי חיל האוויר האמריקני במהלך המערכה.

הזירה העיראקית, שלעיתים נדחקת לשולי הדיווחים על ולבנון, רועשת לחלוטין ונמצאת בעיצומו של עימות חזיתי ישיר בין האמריקנים למיליציות השיעיות הפרו-איראניות.

המלחמה, שהחלה רשמית ב-28 בפברואר, הובילה את המיליציות לתקוף אינטרסים אמריקניים בתגובה ללחימה, כאשר השיא נרשם ביום שלישי האחרון במתקפה העזה ביותר מאז תחילת המערכה. מטח של רקטות ולפחות חמישה כטב"מים שוגרו לעבר השגרירות האמריקנית בבגדאד. בעוד מערכת ה-C-RAM יירטה חלק מהאיומים, כטב"ם אחד הצליח לחדור ולפגוע בתוך מתחם השגרירות.

עדות לפעילות האמריקנית הופיעה הבוקר בכרזת זיכרון של 45 פעילי טרור השייכים ל"כוחות ההגנה הלאומית" (NDF) הנתמכים על ידי איראן, שחוסלו על ידי חיל האוויר האמריקני במהלך המערכה.

תהלוכה לזכרם של חברי הארגון הפרו-איראני "גדודי חיזבאללה" בעיראק (כתאעיב חיזבאללה) שנהרגו בתקיפה אווירית אמריקאית-ישראלית
אבו עלי אל-עסכרי

אמש (שני) גם דווח על חיסולו הדרמטי של אבו עלי אל-עסכרי, המפקד הצבאי הבכיר, האחראי הביטחוני והדובר של "גדודי חיזבאללה" עיראק. אל-עסכרי, שנחשב לאחת הדמויות החזקות והמפוקפקות במליצייה האיראנית, חוסל בתקיפה אווירית אמריקנית בלב בגדאד, שכוונה לעבר "מטה ההתייעצויות האיראני" באזור אל-ג'אדריה.

חיסול שקושר גם לאליזבת צורקוב, החוקרת הישראלית-רוסייה שנחטפה בבגדאד בשנת 2023 והוחזקה בשבי המיליציה תחת עינויים קשים.

אליזבת צורקוב מתוך סרטון ששחררו החטופים

צורקוב, שהכירה מקרוב את אל-עסכרי כאחד האחראים הישירים לשביה ולסבלה, שיתפה את תחושותיה בשיחה עם רועי קייס מערוץ כאן: "זו תחושה שנעשה צדק. אני עכשיו מרגישה קצת מה שמרגישים קורבנות ישראלים אחרים שעבורם יש יחידה שמטפלת בדברים האלה".

