פדויית השבי אליזבט צורקוב, שנחטפה בעיראק בידי מיליציות ושוחררה לישראל לפני חודשים ספורים, התייחסה בציוץ בחשבון שלה ברשת X לחיסול החשודים בעזה שחצו את הקו הצהוב בסוף השבוע.

בציוץ, שאותו פרסמה באנגלית, סימנה דיווח של N12 על התקרית, וכתבה: "כיצד דיווח ערוץ 12 הישראלי על הריגת בנים בני 10 ו-12 בחאן יונס היום - "צה"ל: הבוקר חיסל חיל האוויר שני חשודים בדרום הרצועה שחצו את הקו הצהוב". ערוץ 12 הוא הערוץ הנצפה ביותר בישראל ומייצג את המיינסטרים".

צורקוב, חוקרת ישראלית ובעלת דרכון רוסי, נחטפה במהלך מחקר בעיראק בידי מיליציית גדודי חיזבאללה השיעיים. היא שוחררה לאחר כשנתיים וחצי, 903 יום.

דבריה של צורקוב, שנכתבו הלילה (בין שבת לראשון), עוררה סערה, בשל מה שנתפס בישראל כהזדהות שלה עם מה שעובר על אנשי עזה. כשאחד הגולשים צירף את תמונת הילדים וכתב "החשודים" היא הגיבה: "מי ייתן ואלוקים ירחם עליהם".

זה לא הפעם הראשונה שבה היא מעוררת סערה בעקבות ציוצים בטוויטר. לפני כחודשיים, ב-7 לאוקטובר, לציון שנתיים למלחמה, היא כתבה פוסט ארוך ב-X - וגם הוא עורר עליה סערה.

היא עצמה שיתפה צילומי מסך מהודעות שקיבלה על אותו ציוץ לפני כחודשיים. באחת התגובות נכתב "חבל שהחזירו אותך", בתגובה אחרת נכתב: "תחזרי ולא רצויה פה" - ושלל תגובות ברוח דומה.

היא כתבה: "הנה קטעים מהודעות ותגובות של ישראלים התומכים במלחמה בעזה; מלאים בעלבונות, האשמות בבגידה ואיחולים שאחטף שוב. הכל בגלל הפוסט האחרון שלי ב-X, שהביע אהדה לעם בעזה".

היא הוסיפה: "במשך שנים התרגלתי להערות כאלה ואף גרועות מאלה, בשל תמיכתי בזכויות אדם לכולם. במהלך השבי שלי, רוב הסיקור התקשורתי בישראל עליי היה מלא בשמחה על חטיפתי, "אוהבת ערבים", על ידי ערבים.

"לרוע המזל, המענים שלי, החלאות, לא ידעו שום שפה מלבד ערבית, והם סירבו לבקשתי לחפש את שמי בגוגל ולאשר שזה לא הגיוני שאהיה מרגלת".